Narro alerta sobre el aumento de la diabetes en México

El 35% de las muertes en el país se deben a la diabetes ya los males cardiovasculares

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2016).- En el marco de la 24 Caminata Nacional del Paciente con Diabetes y 10 de Hipertensión, José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, alertó que 35 por ciento de los fallecimientos en el país se deben a la diabetes y a los males cardiovasculares, entre los que se encuentran la hipertensión.



"Cuando uno suma factores de riesgo, como son el tabaquismo, el alcoholismo, los estilos de vida y la mala alimentación, ahí están los verdaderos enemigos de la salud en México".



Destacó que "sólo vamos a derrotarlos si de verdad somos capaces de convocar a la sociedad, de convencerla, de que cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra propia salud y les ofrecemos los programas y los servicios para que puedan atenderse".



Comentó que entre hipertensión, infarto y otras enfermedades cardiovasculares fallecieron en 2014 más de 121 mil mexicanos. Y si uno suma las 96 mil por la diabetes tenemos que son 220 mil.



Detalló que la diabetes es una enfermedad que ha crecido en México en su número de defunciones en los últimos 35 años, 6.6 veces.



Sobre los gastos que genera, destacó que "no hay una forma directa, clara, de saberlo; lo que les puedo decir es que si seguimos como vamos en el futuro cercano no va a haber presupuesto que alcance, no sólo para el tratamiento de la diabetes, sino para las complicaciones. Ya ahorita tenemos un problema muy grave con el caso de la insuficiencia renal".



En este momento, indicó, tratar a un paciente con insuficiencia crónica cuesta entre 180 mil y 220 mil pesos al año. Muchos de ellos requieren incluso un trasplante.



Dijo: "Lo que tenemos que hacer es no atender las complicaciones, sino prevenirlas, diagnosticar tempranamente, evitar que aparezca, retrasar la edad de inicio y disminuir así las complicaciones".



Luego de hablar con los participantes y caminar con ellos en el Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud, indicó que "si en 1980 teníamos alrededor de 14 mil 600 defunciones, en el 2015 la cifra superará las 96 mil.



"Si a esa cifra le sumamos los casos de problemas de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal crónica que causa, estamos ante un problema muy serio".



Dejó claro que la diabetes es una enfermedad que está muy fuertemente instalada en la sociedad mexicana. Se estima que cerca de 10 por ciento de las personas de 20 años y más la padecen. Cerca de una de la tercera parte de ellos no lo saben, no están diagnosticados.



Por eso, a veces, el primer diagnóstico es en una sala de urgencias frente a un choque, a una condición grave de un diabético descompensado.



Indicó que la diabetes es un problema muy serio porque causa discapacidad y genera una enfermedad crónica, y con frecuencia lleva a la muerte. "Es un problema que puede prevenirse, evitarse o por lo menos controlarse.



"Genera muchos costos a la familia, a la persona y a las instituciones de salud. Es una enfermedad a la que sólo juntos, las autoridades y la sociedad vamos a poder hacerle frente. Indicó que se padece debido a la genética, que no se puede todavía cambiar".



Lo que sí se puede cambiar son los estilos de vida que generan obesidad y que con mucha frecuencia asocian la diabetes con otros padecimientos, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y con enfermedades renales.



Sobre la propuesta de aumentar en 20 por ciento el costo de las bebidas azucaradas, dijo: "Ojalá el tema fuera ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas. Ojalá el problema fuera sólo las bebidas azucaradas. Sería muy fácil resolverlo. Se prohibirían.



"Pero no es esa la única causa. Los señores legisladores tienen ahorita una discusión. Nosotros estaremos atentos. Nosotros, lo que hemos dicho, es que el impuesto que se gravó para las bebidas azucaradas generó una reducción modesta, pequeña, cercana al 6 por ciento, y que lo que queremos es tener medidas integrales.



"La alimentación es muy importante, pero la alimentación es toda, no es nada más las bebidas azucaradas. En la alimentación está obviamente otro tipo de bebidas más los alimentos que tomamos".



Lo que es muy importante, destacó, es luchar contra la obesidad y el sobrepeso, que están muy relacionadas con la diabetes. Un 70 por ciento de los mexicanos adultos tienen alguna de esas condiciones, y nuestros niños uno de cada 3.



"Hay un problema serio, creciente, y sólo lo vamos a poder controlar no con una sino con muchas medidas, particularmente con la participación de la gente".



De la hipertensión, destacó que es otra de las enfermedades relacionadas con los estilos de vida. Ahí el tabaco juega un papel terrible, así como la dieta y el consumo exagerado de sal.