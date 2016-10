Brutal, asesinato de periodistas en México: Mujica

En la 72 Asamblea General de la SIP, el uruguayo deseó el libramiento del narcotráfico en el país mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- El ex presidente de Uruguay, José Mujica, calificó como brutal el asesinato de 11 periodistas en México y dijo que esto habla de una creciente intolerancia hacia este gremio.

Al dictar la ponencia ¿Surge un nuevo paradigma de liderazgos? en el marco de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Mujica dijo que espera que nuestro país se pueda liberar del narcotráfico porque México está poniendo los muertos y el dinero se queda en otro lado.

“Es un desastre que habla de una enfermedad de una creciente intolerancia, creo que México no merece eso, no es ya el problema del periodismo, es problema de la sociedad y espero que se puedan sacar el narcotráfico que hay a cambio porque me estoy dando cuenta que México pone los muertos y la lana queda en otro lado”, aseguró Mujica.

En este contexto, el ahora senador de su país aseguró que con el narcotráfico se acabaron los valores y con la evolución del crimen organizado se pulverizó con el lema de “plata o plomo”.

“Con el narcotráfico se acabaron los valores. La evolución del narcotráfico significó pulverizar todo, es como una degradación, dentro de la degradación, con el lema: plata o plomo”, afirmó el ex mandatario sudamericano.

Recordó que una vez un militar le dijo: “No nos vayan a meter nunca a nosotros en una guerra contra el narcotráfico, porque lo que no resiste ningún ejército del mundo son los granadazos de 100 dólares”.