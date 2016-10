Buscan erradicar a Uber del país y mejorar red de taxis

Realizan la reunión regional de transportistas, donde participa el gremio de taxistas de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Aguascalientes

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- Sacar a Uber del país y modernizar la red de taxistas es el propósito del Movimiento Nacional de Transporte, de acuerdo con Guillermo Larios Barrios, subsecretario de la organización, quien acudió a la reunión regional de transportistas, organizada por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en las instalaciones del PRI estatal.



Previo al evento, donde se citó a representantes del gremio de taxistas de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Aguascalientes, Larios Barrios aseguró que el foro es parte de un recorrido nacional ordenado por la senadora priista Cristina Díaz, con la finalidad de recabar información sobre las problemáticas del transporte y organizar un frente para buscar una solución general, "ya sea a través de propuestas legislativas o en acercamiento con los diferentes gobiernos".



Se postuló por la erradicación de la empresas extranjeras de taxis ejecutivos, en específico de Uber, y por implementar el sistema de pago a través de plataformas digitales sólo en compañías mexicanas. "El principio es que UberPOOL no exista, es más que Uber no exista", aseguró.



"Vamos a pedirle a diputados y senadores que se vea la posibilidad de tirar ese modelo de negocios para las empresas extranjeras y que se quede únicamente para las empresas aquí en el país", declaró.



Sin embargo, en caso de que la propuesta de eliminación de estas empresas sea rechazada, no se descarta una petición para el endurecimiento de las normas de operación de las mismas. Optarían por exigir el cobro del impuesto de 1.5% que estipula la normatividad por cada viaje que se concrete a través de la plataforma.



"Si los van a dejar, entonces que ese impuesto se aplique en la mejora de la movilidad, del equipamiento", así como en la modernización general del transporte, aseguró.



Asimismo, aceptó que las condiciones del parque vehicular del sector de los taxistas no son óptimas. Se tiene un registro de alrededor de un millón de taxis que operan de manera legal en el país, de los cuales cerca de 40% tendría que ser sustituido al no cumplir con las normas de calidad y seguridad propicias para brindar el servicio.



De igual forma, admitió que existen deficiencias en el tema de la capacitación de taxistas. Por tanto, aseveró, que se buscará trabajar sobre la formación de los valores, para que aprendan a dirigirse al cliente de una manera cortés.



Además, afirmó que desde 2010 en diversas partes del país ya existían plataformas de origen 100% mexicano en funcionamiento. Aunque algunas siguen operando, otras fueron retiradas ante la falta de una legislación adecuada.



El objetivo es buscar que los taxistas se modernicen, para lo cual se brindará una capacitación adecuada a nivel nacional; además se buscará "acercarles las herramientas tecnológicas, (...) para que puedan retomar un nuevo camino".



A la reunión también asistió Jesús Hernández Peña, secretario ejecutivo de la CNOP Nacional, quien aseguró que "en esta nueva etapa" se trabaja en dar solución a problemáticas "descuidadas por las autoridades", así como en la búsqueda de "alternativas para los compañeros" taxistas, con el fin de que "puedan participar en igualdad de circunstancias" en el mercado del transporte.



Por su parte, Eduardo Pulido, Coordinador Ejecutivo de la CNOP Jalisco, aseguró estar "a favor de los transportes alternativos que tenemos"; sin embargo, a través del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal se buscará que "dignifique una plataforma de oportunidad para todos los trabajadores del volante", así como fincar una "legislación más estricta, más severa" para evitar la fuga de capitales al exterior del país.



Finalmente, dio a conocer que el resultado de las reuniones de trabajo, así como las políticas y estrategias resultantes se darán a conocer en noviembre.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS