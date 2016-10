Puede que Peña Nieto sí haya rescatado a México: WP

Jonathan Tepperman, editor de la revista Foreign Affairs, afirma que el desarrollo y los efectos del Pacto por México son ejemplares

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- Los efectos de las reformas estructurales tardan en verse, por ello casi todos los políticos los evitan por completo. "Por esa razón es tan impresionante el valor que mostró el Presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados en aprobar las reformas", asegura Jonathan Tepperman en un ensayo publicado este viernes en el Washington Post.

Bajo el título "Cómo el presidente de México podría haber rescatado a su país", Tepperman afirma que el desarrollo y los efectos del Pacto por México son ejemplares, y rememora que en 2012 diversos factores tenían al país, aparentemente, "atrapado en un ciclo de muerte de disfunción que parecía aún peor que el que tiene sujetado a Washington hoy en día".

Jonathan Tepperman es editor de la revista Foreign Affairs, y autor de “The Fix: How Nations Survive and Thrive in a World in Decline”, el cual tomó para la pieza periodística, indica el Post.

Tepperman identifica errores en la administración de Peña, como "su incomprensible decisión de invitar a Donald Trump a México en agosto", pero sostiene que sus dos primeros años de mandato estuvieron entre los más productivos en la historia de México.

Se refiere a las que llama 85 grandes reformas, entre ellas "reventar los monopolios asfixiantes de México, liberar el oxidado sector energético, reestructurar las escuelas deficientes, modernizar las leyes bancarias... Para apreciar la magnitud de estos logros, trate de imaginar al Congreso de EU, aprobando reformas de inmigración, impuestos, bancaria y financiera al mismo tiempo".

Dice que su mayor éxito fue el Pacto por México, "algo que muchos gobiernos (incluido el nuestro) sólo pueden soñar: romper el bloqueo político que había paralizado a su país desde hace años. Y eso es lo que hace que su historia merezca ser estudiada, a pesar de los muchos errores posteriores".

Asegura que según entrevistas, en las reuniones del Pacto fue vital la confidencialidad, mucha comida "y rondas de tequila", según algunos integrantes entrevistados por el autor.

"Al liberar la economía de México, promover la competencia, mejorar la educación pública y mejorar la inversión extranjera, las reformas han contribuido a un mayor crecimiento en el futuro, especialmente ya que el precio del petróleo se recupere", dice Tepperman.

Cierra así su ensayo: "A pesar de sus defectos, que son muchos, no hay duda que el Presidente de México es valiente".