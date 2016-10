‘No está en mi agenda el proceso electoral del 2018’: Osorio Chong

El secretario de gobernación aseguró que no existe un ‘arranque’ de campaña; define sus spots como un mensaje de lo que piensa y hace

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que por el momento no está en su agenda el proceso electoral del 2018, debido a que tiene alta responsabilidad que debe cumplir sus funciones, y para hacerlo debe estar alejado totalmente de una participación política, aun cuando pueda ser legítima, mencionó.

“No está en mi agenda; mi agenda es el compromiso que tengo con este país y lo seguiré haciendo en el tiempo que tenga en esta responsabilidad”, señaló.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad de la Cámara de Diputados, y ante los cuestionamientos del coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, sobre sus aspiraciones políticas a la Presidencia de la República, Chong aseguró que no existe un “arranque” de campaña.

Explicó que los spots que semanas antes se difundieron en sus redes sociales fueron para transmitir un mensaje de lo que piensa y hace, además de que ello no implica el uso de recursos públicos.

“Yo he dicho que no estoy en ese proceso, tenemos retos por enfrentar, esa es la agenda a la que estoy comprometido para que las cosas caminen con gobernabilidad en el país. Sólo hice uso de las nuevas redes, pero no habla de ninguna postulación ni arranque”, explicó.

Sin mensaje inicial, dado que así acordaron el esquema las comisiones de Gobernación y Seguridad, arrancó la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por lo anterior, los presidentes de las respectivas comisiones le dieron la bienvenida y de inmediato comenzaron los cuestionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios.