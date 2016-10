Gobernador interino de Veracruz anuncia reunión de seguridad

Informa que durante estos 47 días de mandato una de sus principales acciones será reforzar la seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2016).- El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, informó que durante estos 47 días de mandato una de sus principales acciones será reforzar la seguridad.

“Hoy tenemos una reunión en Minatitlán, en el sur del estado, nos reunimos con los presidentes municipales, con el Ejército, con la Marina-Armada, con la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional)… porque la seguridad es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno”, informó.

En entrevista con Luis Cárdenas para Noticias MVS, Ríos Alvarado admitió que hay un problema que tiene que ver con la seguridad, pero dijo que pedirá el apoyo del Gobierno federal.

“Todos tenemos que aplicarnos coordinadamente para darles mayor seguridad a los veracruzanos, y es especial a los del sur del estado”.

Tras la solicitud de licencia de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador interino negó que él sea parte de la “banda”.

-Ayer Miguel Ángel Yunes (mandatario electo de Veracruz) decía que él quería que no hubiera alguien de la “banda”, ¿Tú eres de la “banda”, gobernador?

-No para nada, yo soy notario público, siempre me he conducido con estricto apego a la legalidad, a la honradez. La gente de Veracruz me conoce, sabe quién soy, sabe dónde vivo.

También dijo que no recibe órdenes de Javier Duarte, pero que obviamente fue su colaborador y tiene una relación personal con él, “afectuosa, cordial”.