Carlos Sada aclara a NYT respuesta oficial al caso Iguala

La carta del embajador de México en EU es en respuesta a un editorial publicado donde critica la investigación del caso

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (12/OCT/2016).- El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, aclaró en una carta enviada al diario The New York Times cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.



La carta, publicada este miércoles en la página de internet del diario, fue enviada como respuesta a un editorial publicado por el Times el pasado 6 de octubre, en el que afirmó que el gobierno de México no ha manejado correctamente la investigación del caso.



"El gobierno de manera consistente ha declarado su compromiso para resolver el caso, para proveer una adecuada atención a las víctimas y, de manera crucial, para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia", destacó Sada.



El representante de México ante Estados Unidos aseguró que hasta el momento 130 personas han sido ya arrestadas en conexión con el caso, y que éstas se encuentran sometidas a un proceso judicial.



Sada destacó que el gobierno ha evaluado de manera positiva la ayuda recibida de parte del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que más de 90 por ciento de sus peticiones han sido ya cumplidas.



Añadió que un equipo técnico de la comisión de derechos humanos, así como un relator para el país, llevarán a cabo visitas periódicas a México, además de que tendrán acceso pleno a los archivos del caso.



El representante mexicano expresó su confianza en que estos mecanismos internacionales complementen de manera positiva lo que se ha convertido en la más compleja y exhaustiva investigación criminal en México.



"En corto, México ha logrado un progreso claro e innegable en reafirmar los derechos humanos, proteger a las víctimas y garantizar un efectivo acceso a la justicia de acuerdo con sus obligaciones internacionales y constitucionales", enfatizó Sada en la carta.