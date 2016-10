Osorio Chong destaca disminución de secuestro en el país

Destaca el trabajo de las unidades especializadas para combatir este delito

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- El secuestro es un delito que lastima la dignidad de las personas, por lo que para enfrentarlo primero hay que reconocerlo y saber en dónde está y cómo está, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación.



Al inaugurar el Sexto Congreso internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorción, expuso que de 2008 al 2012 este delito estaba al alza en México, por "decisiones de una frontal guerra, le llamaban, contra la delincuencia organizada, pero con falta de sustancia para enfrentarla".



Agregó que de 2012 a 2013, cuando inició la actual administración federal, este delito seguía a la alza en el país, por lo que se estableció la Coordinación Nacional Antisecuestro para vincularse con los estados, no hacer esfuerzos aislados y no competir entre autoridades.



Durante el acto, celebrado en Jojutla, Morelos, Osorio Chong señaló que derivado de ello se decidió crear las unidades estatales para combatir el secuestro, las cuales tienen instalaciones propias y personal capacitado y dedicado únicamente a combatir este delito.



Recordó que antes, quienes investigaban los secuestros eran tomados de las Procuradurías, unas veces para pesquisas por este delito, otras por extorsiones o robo a casa-habitación y robo a vehículos, por lo que no se especializaba a los elementos que integraban estas unidades.



Ante el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y participantes internacionales, dijo que ahora se les capacita en México y en otros países, y se les evalúa de forma permanente, además de que hay un acuerdo para que no se pueda disponer de este personal para investigar ningún otro tipo de delito.



Además, comentó, se ha hecho una interconexión para que no solamente se atienda lo que le corresponde a cada autoridad, sabiendo y conociendo que hay bandas de secuestradores que actúan en regiones, en diferentes estados.



Por ello, felicitó el esfuerzo de los participantes de este encuentro, que buscan constituir una Agencia Internacional para Combatir el Secuestro y la Extorsión.



Señaló que después de esta espiral que sufrió México ante este delito, del 2012 al 2015 el secuestro disminuyó hasta un 25 por ciento; y si se toma el nivel más alto, "hemos logrado ya una disminución del 35 por ciento", resaltó.



Ahora, indicó, la meta es lograr la tasa cero en la comisión de este tipo de delito, para lo cual se requiere de fortalecer a las instituciones, actuando de manera conjunta, frontal y castigando a los delincuentes.



Osorio Chong llamó a los participantes a hacer lo necesario para prevenir este delito y que no pase nunca lo que ha agraviado a otra nación, y para que se combata en el momento y en la coyuntura lo que está sucediendo en algún país, ahora particularmente en México.



El secretario dijo que más allá de discursos, es con hechos y acciones como se enfrenta el tema del secuestro y la extorsión en México.



Por su parte, el gobernador Graco Ramírez Abreu afirmó que la corresponsabilidad entre gobiernos permitirá obtener mejores resultados en la implementación de acciones y estrategias de seguridad.



Solo con el esfuerzo compartido, fortaleciendo las instituciones y con voluntad política, al margen de partidos y trabajando de la mano de la sociedad civil, se logran resultados positivos en la lucha contra el secuestro, resaltó.



El mandatario estatal reconoció la visión del Gobierno de la República de trabajar en coordinación con las entidades federativas lo cual, indicó, dará como resultado generar e implementar políticas públicas sólidas y fuertes contra el secuestro.