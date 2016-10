El PRD advierte que no basta con salida de Duarte

Alejandra Barrales insiste en que el aún gobernador de Veracruz debe responder a acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que no basta con la licencia al cargo solicitada por el aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sino que se garantice que no habrá simulación, un pacto de protección, ni posibilidades de que se dé a la fuga o huya de la justicia.

“Que no se de vuelta a la página, es un tema de legalidad y de rendición de cuentas. La licencia no basta, es positivo, ayuda para que la PGR no siga teniendo pretextos para no llevar el proceso” penal en su contra, advirtió la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, al insistir en que Duarte deben responder todos los señalamientos que enfrenta.

A pregunta expresa la dirigente pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) impedir la posibilidad de que Duarte evada la justicia.

“Por supuesto que hay que tomar todas las precauciones del caso, nosotros esperaríamos que la Procuraduría General tomara ya las medidas cautelares, las medidas a las que haya lugar a partir de todos los señalamientos que se están haciendo".

“Por supuesto que los hacemos absolutamente responsables de lo que suceda con la libertad o no de la que pueda hacer uso Duarte", aseveró la dirigente.