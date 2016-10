Duarte presenta solicitud formal de licencia al Congreso de Veracruz

Asegura que ha sido el mayor privilegio y el más alto honor servir a los veracruzanos

XALAPA, VERACRUZ (12/OCT/2016).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió de manera oficial al Congreso del estado una solicitud de licencia a partir de hoy y hasta que concluya su mandato en 48 días.

El encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shhadi, entregó el documento al Poder Legislativo local, donde el mandatario solicitó licencia para ausentarse del cargo a partir de este miércoles 12 de octubre y hasta la conclusión de su mandato.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Octavia Ortega Arteaga, leyó el documento en el que Duarte de Ochoa asegura que ha sido el mayor privilegio y el más alto honor servir a los veracruzanos.

"Durante mi desempeño como Gobernador Constitucional de nuestro estado he procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano, fielmente y al máximo de mis capacidades; servir a nuestro estado ha sido el mayor privilegio y el más alto honor de mi vida", expresó el aún mandatario.

Ahora será la Diputación Permanente la que deberá convocar a sesión para darle entrada a este oficio.

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que será en esa instancia de la Diputación Permanente donde se decida quién será la persona que ocupe el cargo de Gobernador sustituto.

"Es histórico y como Congreso debemos darle la entrada y seguir el término que se deba; el primer paso lo damos recibiendo el documento y se determinará si hoy (miércoles) se puede sesionar".

Ortega Arteaga añadió que como priista respeta la decisión de Javier Duarte de Ochoa, pues consideró que debe hacer frente a los señalamientos que pesan en su contra.

Descartó que los diputados locales se sientan corresponsables de la quiebra financiera del estado y el desvío de recursos, pues dijo que cada uno votó como creyó que era lo más adecuado.

"No me siento responsable porque cuando votamos de tal o cual manera, era lo correcto; no podemos hablar de que Veracruz está como está por cómo votamos; nosotros votamos con nuestro criterio y votamos todos los partidos políticos".

Dijo que no se trata de defender a nadie, en este caso al gobernador, ya que dijo que cada uno es responsable de sus actos y por lo tanto cada quien deberá defenderse como considere conveniente.