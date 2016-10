Veracruz termina la parte más negra de su historia: Yunes

Adelanta que cuando tome posesión del cargo, el 1 de diciembre, mostrará documentos ''que cimbrarán al país''

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- Luego de que Javier Duarte anunciará que pedirá licencia como gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, mandatario electo de la entidad, aseguró que con la salida del mandatario actual "Veracruz termina la parte más negra de la historia".

Miguel Ángel Yunes, quien en diversas ocasiones indicó que perseguiría a todos los que hubieran sido parte de acciones ilegales durante los anteriores gobiernos Veracruz adelantó que cuando tome posesión del cargo, el 1 de diciembre, mostrará documentos "que cimbrarán al país".

En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Yunes, comentó que para actuar sólo espera el momento en que "ya tenga responsabilidad de gobernar y capacidad de actuar".

"No es una bomba contra Duarte, es una bomba contra un régimen corrupto, un régimen que gobernó a Veracruz durante 12 años", explicó el político sobre sus planes para llevar justicia a Veracruz.

El mensaje de Javier Duarte, quien es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se da a 48 días de que su mandato hubiera concluido; su dimisión al frente del gobierno debe ser aprobado por el Congreso local del estado.

Al ser cuestionado sobre quien considera que debe ocupar el gobierno interino en Veracruz, el gobernador electo en la entidad consideró que debe ser el Gobierno federal el que recomiende a la Asamblea Estatal la designación de alguien que no pertenezca "a la banda de Duarte".

Según la opinión del ganador de la elección del pasado 5 de junio, la situación de Duarte "evidentemente era insostenible".

Yunes reiteró que Javier Duarte asegura que no tiene responsabilidad en la crisis que actualmente enfrenta el estado "pero aún así pide licencia, si no tuviera responsabilidad no la pediría".

El panista calificó a Javier Duarte como una persona que tiene "capacidad de mentir a los medios de una manera inaúdita" y declaró que "es falso" que éste "no sabía que sus funcionarios estaban robándose dinero".

"Es una estrategia política, él sale huyendo de la responsabilidad, va a tratar de huir de la justicia", mencionó Yunes sobre la decisión de Duarte.

“Si se que tiene un avión en el hangar del aeropuerto de veracruz, pero no lo creo, va a tratar de cobijarse, de seguir mintiendo como lo hace dese hoy”.

"Lo que vimos hoy (durante el anuncio de Javier Duarte en el noticiario de Carlos Loret de Mola) es un hombre fuera de sí, que se engaña a sí mismo; un hombre al punto de la esquizofrenia, que vive otra realidad", señaló.

Miguel Ángel Yunes ganó la elección estatal en Veracruz el pasado 5 de junio y asumirá el puesto de gobernador el próximo 1 de diciembre.