Javier Duarte pide licencia a gubernatura de Veracruz

El mandatario de Veracruz anuncia que este miércoles se separará del cargo debido a las acusaciones en su contra

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- A 48 días de que termine su cargo como gobernador de Veracruz, Javier Duarte anuncia que pedirá licencia ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra, y así poder esclarecer que no tiene nada qué ocultar.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el mandatario priista anunció que la decisión de separarse del cargo es personal, y que acudirá esta mañana al Congreso estatal para hacerlo oficial. “Hoy pido licencia a mi cargo de gobernador a 48 días de dejar mi administración y responder a acusaciones”, admitió.

“Por el gran amor que le tengo a mi estado es que decido presentar licencia", dijo el mandatario, asegurando que se quedará en su estado para enfrentar a las acusaciones que pesan en su contra.

Además, aseguró que dichas acusaciones no tienen fundamento. En el programa de "Despierta con Loret", el todavía gobernante dijo no tener vínculos con ninguna 'empresa fantasma', ni tener cuentas en el extranjero ni en paraísos fiscales; a esto añadió que no ha tomado dinero del erario público, y que no tiene casas en el extranjero.

"Ya estoy harto de las acusaciones, de infamias y de las mentiras, no tengo nada de qué avergonzarme", sostuvo Duarte de Ochoa; también aseguró ser un hombre que vive del fruto de su trabajo y que no heredado nada.

Sobre los problemas que enfrenta Veracruz, admitió que el estado tiene un problema estructural, "tenemos un déficit presupuestal anterior a mi gobierno". Además, aceptó que hay "una pugna entre cárteles delincuenciales, un estado por donde todo pasa".

Tras las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa rechazó que haya tomado dinero del erario. De igual forma, se deslindó de la creación de "empresas fantasma" en Veracruz.

El priista sostuvo que las denuncias en la PGR en contra suya fueron interpuestas por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien acusa de ser un delincuente y un político corrupto, y por eso ya presentó denuncias en su contra.

Ante esto, se comprometió a sostener un debate contra el panista en el programa de Loret de Mola el próximo lunes, en caso de que Yunes Linares acepte.

Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tomó la decisión de suspender sus derechos como militantes del tricolor a Javier Duarte. La decisión fue tomada luego de analizar las denuncias que interpusieron, por separado, los priistas Armando Barajas Ruiz y César Román Mora Vázquez, quienes solicitaron la suspensión de derechos para Duarte de Ochoa y sus colaboradores, por considerar que afectan la imagen del partido, debido a las denuncias que pesan en su contra por presuntos actos de corrupción.