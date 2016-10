Madre de policía federal desaparecido reclama a Castilla

Demanda al titular de la Policía Federal, Manelich Castilla esclarecer el caso de Hernández Manzanares

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2016).- “Veo que a usted le gustan las historias, le va una. Un chico boxeador, deportista, sin vicios, que se va a comisión, estuvo en Juárez en un enfrentamiento, le tocó un proyectil en la cara, otro en la pierna, lo dieron por muerto…”, reclamaron al comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.

Se trata del caso del policía federal, Juan Hernández Manzanares, desaparecido en febrero de 2011 en un hotel de Nuevo León, cuando se encontraba en comisión; desde ese día su madre Patricia Hernández busca el apoyo de la institución.

Durante el seminario "La Policía Federal ¿Qué es, qué hace y cómo lo hace?" Organizado por el Colegio de México, la señora intervino para reclamar a Castilla Craviotto la falta de apoyo de la institución. Minutos después el Comisionado de la Policía Federal dijo que apoyaría a la afectada.

Me lo mandaron encubierto, lo recibí y me desmayé al verlo todo vendado. Le dije 'hijo salte de ahí' y no quiso, me dijo: a mí me gusta mi trabajo y estoy para defender a mi país.

Comentó que a sus 23 años de edad “me decía que estaba preparado para morir, que le gustaba rescatar a gente secuestrada porque eso le llenaba de orgullo”.

“Yo sí estaba preparada, pero si hubiera muerto en un enfrentamiento defendiendo a su país, yo hubiera ido a levantar su cuerpo y lo entierro”, dijo la señora.

Comentó que en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) no avanza el caso de su hijo porque “al Ministerio Público no le dan luz verde”.

Mencionó que en la Policía Federal le dice que tiene que firmar una hoja de presunción de muerte, pero “yo no voy a firmar porque una madre no puede firmarla si no tiene el cuerpo de su hijo”.

Señaló que en la SEIDO el caso no avanza porque está involucrada la Policía Federal, “me dicen que no les han dado semáforo verde para que se siga investigando”.

Al respecto Manelich Castilla dijo: “le ofrezco que hoy mismo nos presentemos con ese Ministerio Público que señala que por estar la Policía Federal no se avanza, instruyo en este instante a que la lleven a PGR a la mesa donde está el caso de su hijo. Lamento profundamente lo que sucedió con su hijo, me tocó vivir esas circunstancias tan complejas como mando policial”.