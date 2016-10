Fiscalía citará a dos ex servidores por fosas en Tetelcingo

Los dos ex directores de la fiscalía serán citados la próxima semana para que declaren

CUERNAVACA, MORELOS (10/OCT/2016).- La Fiscalía General del Estado (FGE) llamará a comparecer a dos servidores de la extinta Procuraduría de Justicia por su presunta responsabilidad en la inhumación irregular de 119 cuerpos, en marzo de 2014, en las fosas del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, situado al oriente del estado.

En rueda de prensa, el fiscal Javier Pérez Durón recordó la comparecencia del ex procurador Rodrigo Dorantes Salgado y adelantó que la próxima semana será citado un ex director de la institución y otro ex director de la fiscalía, ya que las irregularidades en las fosas de Tetelcingo corresponde de los años

2010 a 2013.

Dijo las indagatorias continuarán hasta que se judicialicen todas las carpetas de investigación y aseguró que la fiscalía proseguirá con la identificación de los cuerpos mediante la confronta de los perfiles genéticos.

La respuesta de Pérez Durón esta relacionada con la recomendación emitida la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el caso de las fosas de Tetelcingo, que implica la reparación integral a cuatro familiares de víctimas identificadas plenamente, pero inhumadas en calidad de desconocidas.

La CNDH recomendó al gobierno del Estado de Morelos, a la Fiscalía General del Estado y al ayuntamiento de Cuautla, pedir una disculpa pública a los familiares por las violaciones a derechos humanos cometidos en su agravio, entre otras.

La víspera, el gobierno del estado informó que aceptará la recomendación emitida por la CNDH en el caso de Tetelcingo, además precisó que conforme al texto de la CNDH la fosa de Tetelcingo no es una fosa clandestina; “se reconoce como fosa común, que es legal, pero que se encuentra en un panteón que no cumple con la debida regularización, según lo presentado por el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López”, citó en su comunicado el gobierno morelense.

El gobierno estatal también precisó que en el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuya investigación de sus familiares descubrió la fosa irregular, es evidente que había sido identificado por sus familiares y autoridades de la Fiscalía Regional Oriente y el hecho de enviarlo a la fosa común es un acto grave que debe sancionarse.

“Una vez cumplidos los procesos, los cuerpos fueron depositados –con dignidad y respeto- en un nuevo panteón, Jardines del Recuerdo. Se trata de una fosa ministerial con gavetas para facilitar su localización e identificación. Lo mismo se hará en la fosa común ubicada en Jojutla”, citó.

Y adelantó solicitará formalmente a la CNDH realice una recomendación a todas las instancias de procuración de justicia del país para que, mediante un protocolo y normas de actuación unificados con lo que establece la Ley y los tratados internacionales, se proceda a transparentar y regularizar las diversas fosas comunes, como se hizo en Morelos.