Reaparece ex gobernador Ángel Aguirre; pide presentar a los 43

Ángel Aguirre se pronunció por encontrarlos y que se castigue a los responsables

CHILPANCINGO, GUERRERO (09/OCT/2016).- Tras dos años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el 26 de septiembre del 2014, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, reapareció públicamente en una reunión con integrantes de su grupo político en un restaurante del puerto de Acapulco, donde al ser entrevistado se pronunció por encontrarlos y que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de su desaparición y aseguró no temer a ser investigado sobre ese caso porque tiene su conciencia limpia.

A más de dos años de la desaparición y búsqueda de los 43 normalistas, el ex gobernador guerrerense, Aguirre Rivero, opinó que continúa la exigencia por parte de los padres de familia, estudiantes de Ayotzinapa y de organizaciones sociales no gubernamentales, por saber dónde están los estudiantes y dijo que se suma a esa exigencia por encontrarlos vivos.

Añadió que hasta ahora, pese a que hay muchos detenidos como autores materiales, por este caso de los 43 normalistas desaparecidos, todavía es un caso pendiente, porque todavía se desconoce su paradero y dijo que todos los guerrerenses y mexicanos, “estamos interesados porque se conozca la verdad y se castigue a quienes tengan todo tipo de responsabilidad”.

Dijo que por su parte, él está dispuesto a contribuir a la búsqueda de la verdad de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas que fueron desaparecidos durante su mandato como gobernador de esta entidad, por lo que solicitó encontrarlos para que llegue la tranquilidad a a sus padres, madres, familiares y amigos.

Aguirre Rivero, en su reaparición pública en un restaurante ubicado en la Costera “Miguel Alemán”, con el senador por el PRD, ahora priísta, Sofío Ramírez Hernández, con el secretario general del sol azteca en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, entre otros políticos, ahora dio a conocer que dejó de pertenecer al PRD, que se encuentra sin partido político.

Agregó que tras lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas, que lo obligó a pedir licencia en el cargo de gobernador de Guerrero, aseguró que anda escondido y dio a conocer que vive en la ciudad de México, y que visita de manera prudente a su estado, concretamente Ometepec, en la Costa Chica, donde tiene su residencia y es su lugar de origen.

No descartó que para el 2018, tenga alguna participación política, porque sostuvo que el político no se retira hasta que muere, por lo que dejó entrever que podría jugar un papel modesto en el cambio de presidentes municipales, diputados locales y hasta de gobernador, pero que por el momento no se encuentra etiquetado con algún partido político.