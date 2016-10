'La primera alianza debe ser al interior del PAN': Moreno Valle

El mandatario anunció que a partir de febrero buscará la candidatura presidencial

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- Rafael Moreno Valle es un político joven, con experiencia en el tema económico luego de ser vicepresidente del Banco Dresdner Kleiwort Benson, en Nueva York; secretario de Finanzas y Desarrollo Social; diputado local y federal, senador, actual gobernador de Puebla y con aspiraciones a ser Presidente de México.

Los alcances y logros en el Estado de Puebla, donde es gobernador, son parte de su carta de presentación para sus pretensiones políticas. De su partido, Acción Nacional, dice, necesita tener mayor unidad y lograr nuevamente la confianza de la población mexicana.

En una charla con EL INFORMADOR, Moreno Valle habló de sus aspiraciones, logros y su relación con otros partidos. Dijo que cree en las alianzas, como trabajo en su Gobierno con Nueva Alianza, PRD y Convergencia, pero considera que la primera alianza a reforzar es al interior del blanquiazul.

Recientemente anunció que en febrero próximo iniciará su campaña rumbo a la Presidencia de México.

¿Con qué recursos financiaría este proyecto y qué figuras lo acompañarían?

“Con recursos propios, de entrada, y militantes que nos puedan apoyar en eventos; estamos con una red de amigos del partido en diferentes estados de la República, de hecho hemos estado saliendo los fines de semana en los tiempos libres, para hacer eventos de acercamiento con la militancia”.

Ante un crecimiento de Morena en 2018, ¿cuál sería su postura de una alianza del PAN con otros partidos, como PRD o PRI?

“Soy partidario de las alianzas. Cuando se puede compartir un proyecto, cuando no se ve como un botín político. Creo que es fundamental que se puedan tomar las mejores políticas públicas de las diferentes fuerzas involucradas, como lo hicimos en Puebla. Las alianzas electorales tienen buenos resultados pero, por supuesto, se requiere dar el siguiente paso hacia gobiernos de coalición exitosos. La primera alianza tiene que ser al interior del PAN; la unidad del partido es un elemento fundamental indispensable para poder aspirar a los triunfos electorales”.

¿Qué opinión le merece Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, que también quiere ir por la Presidencia?

“Como panista, todo mi respeto a la señora Zavala. Yo espero que con la militancia podamos contrastar experiencias: dónde estudió cada uno de nosotros, quién tiene más preparación académica, qué experiencia tenemos en el sector privado, porque es importante para poder hacer un mejor trabajo en el sector público, particularmente cuando la economía internacional está enfrentando tanta volatilidad”.

¿Cuándo debe definir Ricardo Anaya si busca la candidatura a la Presidencia?

“Yo creo que ya se está tardando. Me parece que no es compatible el ser dirigente del partido y aspirante a la candidatura presidencial. No se puede ser juez y parte, no se puede ser árbitro y jugador; necesariamente tienes que tomar una decisión...”.

¿El perfil financiero puede hacer la diferencia del resto de los competidores para convertirse en candidato a la Presidencia?

“El reto es que la gente entienda dónde están los problemas, uno de ellos es el económico y yo pongo mis credenciales en la mesa con cualquiera de los aspirantes. El otro tema es el de capacidad de hacer un buen Gobierno en todo: combate a la pobreza, transparencia, seguridad, salud, educación”.

En un contexto de baja en los precios del petróleo, deuda elevada y recortes presupuestales, ¿cuáles son las vías para sostenibilidad económica del país?

“Creo que se requiere una reforma hacendaria integral, revisar los aspectos de ingreso, gasto y deuda, con otra visión. Se debe premiar la recaudación (…) Yo creo que se tiene que revisar el aspecto de ingreso e involucrar a todos, me parece que es inaceptable que haya una gran parte de la población que no aporta absolutamente nada de ingresos”.

¿Cómo aspirar a la Presidencia de la República en la lógica de lograr una candidatura con un panismo, particularmente de Jalisco, desunido y desaparecido?

“Comparto el diagnóstico y lo podría suscribir: Jalisco es un Estado con un fuerte peso en el padrón del PAN, pero también con un peso muy relevante en el padrón nacional. Desgraciadamente pasamos de ser Gobierno durante 18 años, a ser tercera fuerza. Creo que el primer reto del panismo en Jalisco es construir la unidad, pero también tenemos que reinventarnos, tomando como base nuestros principios, nuestros valores, nuestra doctrina, pero tenemos que buscar cómo conectar al PAN con la ciudadanía en Jalisco; qué es lo que no está fallando, es un diagnóstico que debemos hacer los panistas, de cómo podemos recuperar la confianza de la gente, por qué quienes antes nos daban su apoyo hoy nos lo han retirado”.

¿Buscarías a nivel local algún tipo de alianza con Movimiento Ciudadano?

“Hay muchos panistas que hoy están en Movimiento Ciudadano, mucha gente que era militante del PAN se fue a Movimiento Ciudadano, y es una realidad. Nunca nos podemos cerrar a las coaliciones, nunca debemos dejar de analizar las opciones, sin embargo, creo que primero el panismo tiene que crecer, porque para llegar a negociar una coalición, tienes que hacerlo desde una posición de fortaleza, no de debilidad, entonces, no podemos descartarlo pero no sería la primera tarea”.

¿Qué opinas de Enrique Alfaro?

“Sí lo conozco, hay que reconocer que ha sido un fenómeno electoral. Si tu revisas los votos totales que obtuvo Movimiento Ciudadano, ves que el registro prácticamente se logró en este Estado, y su proyecto no se limitó a Guadalajara (...) sin duda es un fenómeno interesante, hay fenómenos que hay que estudiar, aprender y entender”.