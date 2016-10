Inactivo, agente que asesinó a cineasta, asegura SSP

Alejandro ‘N’ laboraba como policía en el sector Culhuacán, el 3 de agosto fue inculpado por el delito de robo de autopartes de un taxi

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2016).- La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México precisó que el pasado 17 de agosto, el Consejo de Honor y Justicia de la institución decidió la sustitución del oficial Alejandro “N”, presunto autor material del homicidio del cineasta mexicano León Juan Salvador Serment Guerrero.

De acuerdo con la dependencia capitalina en julio, el policía laboraba en el sector Culhuacán, pero sus jefes le levantaron un acta administrativa por el gran número de faltas que registró durante el tiempo que permaneció en ese sector, situación que generó que el Consejo de Honor y Justicia abriera un procedimiento.

El 3 de agosto, Alejandro “N”, fue inculpado por el delito de robo de autopartes de un taxi, por lo que Asuntos Internos de la SSP local inició una investigación en la carpeta DGAI/III/2982/2016-8).

Para el 17 de agosto, el Consejo de Honor y Justicia decidió la sustitución del uniformado, lo que fue formalizado el 18 de agosto cuando Recursos Humanos lo dio de Baja.

Alejandro mostraba en su perfil de Facebook varias fotografías donde aparecía uniformado con ropa oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, incluso el pasado el pasado 1 de septiembre, tres días después de que se cometiera el asesinato del cineasta, publicó una recargado en una patrulla de la SSP capitalina.

Estás imágenes fueron investigadas por el Ministerio Público por el caso del homicidio del cineasta, se les realizaron pruebas de explanometría facial, donde salió positiva la comparación con el autor material.

Historia de Amor. “Me encantas mi amor”, publicaba Alejandro “N” en distintas fotografías de su novia Sarahí “N” a través de sus cuentas en Facebook, los dos son los presuntos autores materiales del homicidio del cineasta mexicano.

La relación duró varios meses, pero en mayo pasado, comenzó a dar un giro, pues planeaban un negocio donde ganarían 100 mil pesos; dos meses después les costó su libertad y sólo vieron seis mil pesos.

Sarahí fue localizada por Paola “N” y su novio Juan Benjamín Serment Rosique, ellas eran amigas desde hace más de siete años, el motivo del reencuentro era un negocio para matar a los papás de Benjamín.

Toda la operación era planeada vía telefónica, Sarahí invitó a su novio Alejandro a participar en el homicidio, pues él podría ser quien ultimara a los padres de Benjamín.

En mayo de 2016, Alejandro, Sarahí, Paola y Juan Benjamín se reunieron en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro, ahí se acordaron las tareas.

“Benjamín no quería a sus padres porque no le ponían atención, siempre le dijo a mi novia que los quería matar e incluso el día que nos reunimos me preguntó si lo podía hacer y le contesté que sí”, dijo Alejandro “N” en su declaración ministerial.

Alejandro aceptó hacer la tarea y Sarahí pactó el dinero que iban a recibir, primero les darían 6 mil pesos y tras los homicidios, les pagarían el resto.

El 27 de agosto terminaron con la vida del cineasta, por la noche, en una tienda de conveniencia esperaron el pitazo de Paola y al recibir un mensaje, se acercaron al edificio de León Juan Salvador Serment, donde simularon un asalto y le dieron 46 cuchilladas; la pareja pudo escapar inmediatamente sin ser detenida.