Abogado sostiene declaraciones acreditadas a hijos del 'Chapo'

El abogado de Guzmán Loera indica que los hijos del capo le pidieron que hiciera público su deslinde de los hechos

CIUDAD DE MÉXICO, (07/OCT/2016).- José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera, confirmó que la próxima semana acudirá a la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) en calidad de testigo por las declaraciones que hizo a nombre de los hijos del “Chapo”, en las que se deslindaban del ataque a militares en Sinaloa en el que murieron cinco soldados.

Ayer jueves, Andrés Granados, miembro de la defensa legal del líder del Cártel de Sinaloa, informó que la SEIDO citó a Rodríguez por dichas declaraciones.

“Fui notificado desde hace tres días, recibí el citatorio y voy a cumplirlo con todo respeto porque debo ser respetuoso de la autoridad”, confirmó esta mañana José Refugio Rodríguez en entrevista con la periodista Adela Micha.

“La autoridad goza de plena libertad para mandar llamar a aquellas personas que puedan aportar un dato o una información con relación a los hechos que se investigan”, agregó.

El abogado de Guzmán Loera también dijo que no se retractará de sus declaraciones, e indicó que los hijos del “Chapo” le pidieron que hiciera pública esa información.

“Yo no me voy a retractar de lo que dije ante la opinión pública por medio de la prensa, y qué mejor que quede asentado. A mí los muchachos, por conducto de un familiar, me pidieron que hiciera pública esa información precisamente porque querían deslindarse de esos hechos, entonces si aparte de quedar en prensa consta por escrito en la averiguación, pues es mejor, yo con gusto voy a comparecer a esa entrevista”, dijo el litigante.

El pasado fin de semana, Rodríguez aseguró que recibió un mensaje de la familia Guzmán para difundir que los hijos del “Chapo” no tenían nada que ver con el ataque del pasado viernes en Culiacán.