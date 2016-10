Vázquez Mota no renunciará a 'Juntos Podemos'

Dice que no es una fundación y ''no tiene personalidad jurídica y nunca ha recibido donativos''

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2016).- La ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, rechazó que vaya a renunciar a “Juntos Podemos”, pues no es una fundación y "no tiene personalidad jurídica y nunca ha recibido donativos".

La panista explicó que “Juntos Podemos” es "es el trabajo con la comunidad mexicana de Estados Unidos; asociaciones me invitaron a ser la presidenta honoraria y decidimos ponerle Juntos Podemos.

"Mi único trabajo es tocar las puertas en Estados Unidos de quienes pueden o deben apoyar a la comunidad mexicana en Estados Unidos".

Entrevistada por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la panista respondió a una investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la que se le señala de recibir fondos públicos.

Además, informó que en su sitio de Internet puso a disposición del público toda la información que ha recibido “Juntos Podemos”.

"No voy a dejar de ser presidenta honoraria de Juntos Podemos", sentenció Vázquez Mota, quien dijo que no ha decidido si será candidata al gobierno del Estado de México, pero "me parece muy ruín que ataquen ‘Juntos Podemos’".