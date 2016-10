Avanza en Senado iniciativa de Peña Nieto sobre justicia laboral

El texto señala que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/2016).- Con el voto en contra del PRD y del senador Isaías González (PRI), comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto que propone que los asuntos laborales de las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje sean atendidas por el Poder Judicial federal o local previo a un proceso de conciliación.

El proyecto de dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo, Justicia y Estudios Legislativos, destaca la propuesta del Ejecutivo en la iniciativa presentada el pasado 28 de abril, respecto a la adopción de medidas para garantizar que la libertad de negociación colectiva y la expresión personal, sea libre, secreta.

Esto también incluye la elección de sus dirigentes sindicales, su participación en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos.

No obstante, los senadores del PRD votaron en contra porque consideraron que hubo “un madruguete” al agregar un párrafo de la fracción 18 del Apartado A del articulo 123 sobre el derecho de huelga, que no tenía la propuesta original del presidente Enrique Peña Nieto.

El texto señala que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, u obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, “en cuyo caso el sindicato deberá acreditar, previo al emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores”.

El senador Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de PRI, señaló que ellos apoyaban en sus términos la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.

“Estamos de acuerdo con la libertad sindical, pero aquí ya no está como llegó la iniciativa del Presidente. Aquí se está coartando la libertad de los trabajadores porque cuando haya un emplazamiento a huelga, pero si no hay emplazamiento y hay un contrato que previamente lo acuerda un patrón con equis, entonces ahí no hay libertad… Lo mejor sería quitar este texto”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Miguel Barbosa (PRD) dijo que la verificación va en contra del derecho de huelga, por lo que pidió que el tema se discutiera con todos los sectores o se quitara del texto.

Su compañero, el senador Luis Sánchez dijo que ese cambio termina de facto con el derecho a huelga. "Se volaron la barda, ya que este anhelo empresarial de limitar este derecho lo llevan ahora a la Constitución”.

Indicó que al acreditar la representación mayoritaria de los trabajadores para un emplazamiento de huelga, se reviven las llamadas "listas negras", en las que despedían a trabajadores antes de la votación para irse a huelga.