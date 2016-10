Nuño niega tratos ‘en lo oscurito’ con magisterio disidente

El funcionario aseguró que no hay minutas porque no se ha llegado a ningún acuerdo formal con la disidencia magisterial

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/2016).- Tras escuchar múltiples reclamos de los Senadores durante espacio de poco más de cinco horas, concluyó la tarde de este miércoles la glosa del cuarto informe de Gobierno de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Uno de los reclamos más sentidos y expresados por parte de los legisladores fue el referido a la actuación que ha tenido la dependencia federal con respecto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sobre el tema, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, tuvo que reiterar hasta en dos ocasiones que la dependencia no ha realizado tratos “en lo oscurito” con la disidencia magisterial.

“Si hubiera acuerdos en lo oscurito, no estaríamos enfrentando la situación que hoy vivimos y que todos conocemos. Si a alguien se le dan privilegios no reacciona de la manera en que están reaccionando”, dijo el funcionario en la glosa.

Ante la insistencia de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la necesidad de transparentar los acuerdos a los cuales se llegó con la coordinadora durante las mesas de negociación con el ex subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, el funcionario aseguró que no hay minutas porque no se ha llegado a ningún acuerdo formal con la disidencia magisterial.

“Todo lo que se ha platicado con la Coordinadora no está en minutas porque no hay minutas. No hay ningún acuerdo formal con la Coordinadora, es parte de un proceso que inició como un diálogo político para destensar una situación complicada”.

Uno de los momentos más tensos, y la única ocasión en la cual Nuño Mayer se mostró exaltado fue cuando respondió a los cuestionamientos de la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, quien lo acusó de que sólo visita escuelas cercanas a la Ciudad de México, lo comparó con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz al señalar que sólo durante el sexenio del priista se canceló el diálogo, “y ya sabemos las consecuencias”, dijo. También le indicó que si conociera a los maestros que luchan contra la reforma educativa, en lugar de tratarlos como “criminales”, los reconocería como “héroes silenciosos”.

"Salgan de su enfermiza fantasía, la reforma educativa ya fracasó. No es con tormentas mediáticas, estigmatizando a los maestros con balas y con sangre. Dialogue, secretario, eso es política”, dijo.

El funcionario respondió demandando a la petista que diera “argumentos y no demagogias” y le hizo un llamado a que leyera y conociera “realmente” lo que dice la reforma educativa, los planteamientos del nuevo modelo y las escuelas que se están remodelando y a conversar con los maestros jóvenes “que están ganando sus plazas por el mérito y no porque la tuvieron que comprar”.

“La transformación educativa que estamos haciendo es una de las más profundas de las últimas décadas. Este sistema educativo, de que usted habla era un sistema en el que se vendían y se heredaban las plazas. Ese sistema educativo, que usted aquí ha defendido, tenía a los maestros sin posibilidad de poder hacer una carrera docente sustentada en el mérito”.

Uno de los reclamos más extendidos fue el relacionado con los hechos ocurridos en el municipio de Asunción de Nochixtlán el pasado 19 de junio, donde nueve civiles -acusados de protestar contra la reforma educativa- fueron asesinados durante un operativo para desalojar un bloqueo contra la reforma.

“Secretario, se lo digo con firmeza, a este informe de gobierno le sobran laureles, pero le falta decoro. ¿Dónde, secretario, están los nombres de las víctima de Nochixtlán? ¿En qué página está el relato de la responsabilidad de la dependencia a su cargo en esta tragedia? ¿O es acaso que el Ejecutivo Federal le parece no importante mencionar lo sucedido el 19 de junio? ¿No merece dar cuentas de estos impactos de esta reforma educativa?”, cuestionó el panista Juan Carlos Romero Hicks.