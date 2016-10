Hoy, primer año que se celebra el Día Mundial de los Docentes

El objetivo es 'garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos', dice Unesco

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/22016).- Para lograr una educación equitativa y de calidad, los docentes deben estar profesionalmente calificados y ser motivados mediante la valoración de su labor, sostuvo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



En el marco del Día Mundial de los Docentes que se celebra este 5 de octubre, señaló que en este año el lema es: "Valoremos al docente, mejoremos su situación profesional".



Destacó que 2016 marcará el 50 aniversario de la aprobación, en 1966, de la Recomendación Conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente.



Será también el primer Día Mundial de los Docentes que se celebre en el marco de la nueva Agenda de Educación 2030, aprobada por la comunidad mundial el año pasado.



El lema resume los principios fundamentales de esta recomendación, al tiempo que resalta la necesidad de apoyarlos, como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De manera específica, el ODS 4, promete "garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos".



En ese sentido, subraya que los docentes no sólo son fundamentales para hacer realidad el derecho a la educación, sino que también son la clave para la consecución de las metas que componen el ODS 4.



La hoja de ruta de la nueva agenda, el Marco de Acción para Educación 2030, pone de relieve el hecho de que los docentes son esenciales para lograr una educación equitativa y de calidad, destacó.



Por lo tanto, dijo, deben tener "las competencias necesarias, ser contratados y remunerados de forma adecuada, recibir una buena formación, estar profesionalmente calificados, encontrarse motivados, y recibir apoyo dentro de sistemas dotados de recursos, eficaces y bien administrados".



Para alcanzar esta meta, es preciso no sólo aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, sino además motivarlos mediante la valoración de su labor. De aquí a 2030, se necesitarán 3.2 millones de docentes adicionales para hacer realidad la educación primaria universal y 5.1 millones más para alcanzar la enseñanza secundaria básica universal.



Los docentes no sólo son fundamentales para hacer realidad el derecho a la educación sino que también deben garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.



La UNESCO y las demás organizaciones que auspician esta celebración como la OIT, UNICEF, PNUD, y IE, así como el Equipo Internacional de Docentes para la Educación para Todos (EPT), dedican este día a celebrar un compromiso intergubernamental excepcional, el único instrumento normativo internacional sobre docentes, y reiteran su compromiso con los valores del magisterio.