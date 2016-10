El INE rechaza suspender spots de Osorio Chong

El funcionario envió un contrato a la dependencia donde aclara que no hubo recursos públicos en ellos

CIUDAD DE MÉXICO (04/OCT/2016).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la noche de este martes dictar medidas cautelares para suspender los spots que en redes sociales difunde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo a lo resuelto por la Comisión, “no existe impedimento para que servidores públicos difundan sus ideas u opiniones en sus cuentas de redes sociales a través de videos o imágenes pagados con recursos privados, siempre que no constituyan promoción personalizada aunado a que los temas abordados encuentren correspondencia con las funciones propias del secretario de Gobernación”.

En sesión convocada de urgencia para analizar la queja promovida por PAN y PRD, que pidieron se suspendiera la difusión de los mensajes, se informó que el secretario de Gobernación envió esta tarde al INE el contrato suscrito con una empresa privada que le elaboró los mensajes, por lo que no hubo recursos públicos en ellos.

Por dos votos de la consejera Beatriz Galindo, presidenta en turno de la Comisión –en ausencia del titular, José Roberto Ruiz- y de la consejera Adriana Favela, contra uno de la consejera Pamela San Martín, se rechazaron las medidas cautelares solicitadas.

En la discusión la consejera Galindo indicó que los mensajes a su juicio sí son propaganda gubernamental, pero no por ello se viola el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

“No toda la propaganda gubernamental va a considerarse como violatoria” y en este caso presenta acciones y mejoras, “no veo intención de posicionarse ante un proceso electoral futuro”.

La consejera Favela dijo “vuelvo a insistir, no son promocionales, son tres videos, este que tienen ese emblema de la Segob y lo demás son fotografías y hay algunos otros videos donde no se tiene el logotipo de la Secretaría de Gobernación y sí se tiene el nombre de una persona eso yo pensaría que se trataría de una persona que es responsable de esa información y vuelvo a insistir que se trata de información que está dando a conocer de manera simple”.

“Está tratando de divulgar lo que hace de manera más ágil sin reproducir sus discursos” indicó. Si “aparece su nombre, sí aparece su nombre, pero no creo que se trata ni de promoción personalizada, lo que él está haciendo es retomar lo que él ya dijo”.

La consejera Pamela San Martín –quien proponía otorgar las cautelares- indicó que es contradictorio decir que no existe propaganda gubernamental porque no existen recursos públicos, cuando los mensajes están asociados con compromisos de Segob, donde el personaje principal es Osorio Chong “y además es firmado con el sello de Segob… si eso no se llama propaganda gubernamental no sé cómo se llama”.

Recordó que está prohibido difundir nombre, imagen, voz o símbolos y es el caso, pues está “la marca o logo” del titular de la dependencia.

Pidió considerar el contexto en el que se emiten esos mensajes cuando está Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador y Manuel Moreno Valle posicionándose.