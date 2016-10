Padres de familia bloquean carretera en Guerrero; exigen maestros

Más de 300 padres de familia piden a la SEG el envío de diez maestros para escuelas primarias

CHILPANCINGO, GUERRERO (04/OCT/2016).- Padres de familia de cuatro comunidades del municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica, apoyados por sus respectivos comisarios, mantienen un bloqueo sobre la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en demanda de que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), les envíe diez maestros.

Más de 300 padres de familia, provenientes principalmente de los pueblos de “El Pericón” y “Parotillas”, del municipio de Tecoanapa, iniciaron el bloqueo carretero alrededor de las cinco de madrugada, para lo cual, atravesaron troncos y ramas, colgaron una manta en la que escribieron la siguiente demanda: “Señor gobernador exigimos maestros”.

Los inconformes dieron a conocer que desde hace tres meses solicitaron el envío de maestros para atender el nivel de educación primaria ubicadas en “Parotillas” y en “El Pericón”, pero el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) José Luis González de la Vega Otero, los ha ignorado, por lo que en asambleas acordaron realizar el bloqueo carretero hasta que les resuelvan su demanda.

Los comisarios municipales y los padres de familia, mantienen retenidos a dos funcionarios educativos, entre ellos, un Supervisor de Zona Escolar y al delegado de los Servicios Educativos de la SEG en la Costa Chica, Mario Rosario, que aseguran que no los van a soltar hasta que se les confirme que les van a enviar los diez maestros, para que sus hijos reciban clases.

El tráfico vehicular se encuentra interrumpido desde la altura del crucero carretero de La Laguna y “El Pericón”, y los inconformes aseguran que el bloqueo no lo van a levantar, si no se les garantiza por parte de la SEG que les van a enviar a los diez docentes, porque sus hijos pueden perder el ciclo escolar debido a que desde hace tres meses no reciben clases por falta de profesores.