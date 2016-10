Maestros en Oaxaca ven intromisión del SNTE en dirigencia

La asamblea de la Sección 22 admite preocupación ante una posible intervención del Gobierno federal para tomar el control de la disidencia

CIUDAD DE MÉXICO (04/OCT/2016).- La asamblea estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca planteó su preocupación porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intervenga para imponer un nuevo Comité Ejecutivo Seccional.

La asamblea exigió que por escrito se demande al sindicato emitir la convocatoria y desde los órganos internos de la disidencia se elabore una ruta para el relevo seccional, después de que el actual comité ejecutivo terminó su gestión el pasado 25 de septiembre. “Que la Comisión Política, la Secretaría de Organización, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Técnica elaboren la ruta para el relevo seccional y se exija la emisión de la convocatoria por parte del CEN del SNTE”, señalan.

Representantes magisteriales que participaron en la asamblea estatal reconocieron que en el sindicato existe preocupación ante el retraso en la emisión de la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional y avanzar en la renovación.

Temen que haya una intervención del Gobierno federal para tomar el control de la disidencia magisterial, aprovechando la fase de “reorganización” en la que se encuentran después del paro nacional indefinido, confirmó Pastor Silva, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), una de las corrientes de la coordinadora.

“Históricamente saben que una comisión ejecutiva no pasa; la pueden imponer, pero no tiene posibilidades de operatividad. Es posible que la lectura que tengan ahorita sea de que estamos en crisis, aceptamos que estamos en crisis, pero eso no significa que no pueda defenderse el movimiento. En nuestra opinión, puede ser que se esté configurando este escenario de la imposición de la Comisión Ejecutiva, [pero] sería una estructura sin mando”, dijo.

La asamblea estatal, el órgano de decisión más importante de la Sección 22, está planteando tres escenarios: que el gobierno federal “acepte respetuosamente” el proceso de relevo en la Sección 22, que busque intervenir en la organización a través de una comisión ejecutiva para tomar el control del magisterio oaxaqueño o que prorrogue indefinidamente la emisión de la convocatoria para prolongar el mandato del actual CES, si lo ve favorable. Rubén Núñez Ginez, dirigente de la CNTE, dijo que hasta el momento no ha habido intentos del sindicato de entrometerse.