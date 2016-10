Invitan a mexicanos a votar en elecciones de EU

''La gran mayoría en Estados Unidos entiende que el discurso de odio contra los mexicanos no es bueno ni lo comparten'', dice Antonio Villaraigosa

CIUDAD DE MÉXICO (03/OCT/2016).- Legisladores de todos los grupos parlamentarios acompañados del ex alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, Antonio Villaraigosa, hicieron un llamado a los mexicanos para soliciten a sus familiares que radican en Estados Unidos salir a votar el próximo 8 de noviembre, con la intención de contribuir con la democracia y elegir al nuevo presidente norteamericano.

Al inaugurar el foro “Elecciones en Estados Unidos y el efecto Trump”, el también director ejecutivo de ''Construyendo Puentes, No Muros'', Antonio Villaraigosa, anunció que desde Estados Unidos y México, harán un frente común para invitar a votar a los mexicanos y latinos con la intención de contribuir con la democracia y evitar la llegada del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de EU.

“Los mexicanos en Estados Unidos son el grupo étnico que menos se hacen ciudadanos norteamericanos, es el que menos sale a votar y a las urnas, en ese contexto es lo que lleva a Trump hablar con odio hacia los mexicanos porque no hay consecuencias, porque no hay castigo de voto, pero si hay consecuencias, no se puede decir lo que se le da la gana”, asentó.

Villaraigosa expresó que por lo anterior es importante promover el voto en Estados Unidos, ya que al empoderar al mexicano habrá un impacto más grande y no solo por el tema de la democracia, sino por hacerle ver quiénes son los mexicanos.

“La gran mayoría en Estados Unidos entiende que el discurso de odio contra los mexicanos no es bueno ni lo comparten, es la primera vez que un candidato a la presidencia habla así contra los hispanos, por eso deben votar”, anotó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Francisco Martínez Neri, asentó que es indispensable analizar la relación de México con Estados Unidos, sobre todo en el tema electoral, ya que actualmente pareciera que signos ominosos que intentan dividir la relación o hacerla tortuosa.

“Hoy quiero decirles que la relación entre México y Estados Unidos ha sido de grandes coincidencias, pero también de grandes dificultades. Hoy pareciera que algunos de sus signos ominosos aparecen nuevamente y de manera objetiva y de manera subjetiva también, podemos observar la posibilidad de la construcción de un muro que seguramente habría de afectar relaciones entre nuestros países y que nadie desea”, asentó.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, añadió que un discurso de odio siempre genera violencia, prueba de ello son los crímenes de odio, la tensión entre los países y la desconfianza entre los grupos sociales.