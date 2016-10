El 911 entra en funciones hoy en 16 estados

El 911 sustituye a diversos números de emergencias como el 066 ó 088, excepto los números de denuncia

CIUDAD DE MÉXICO (03/OCT/2016).- A partir de este lunes, en 16 estados de la República inicia operaciones el número telefónico 911 para atender situaciones de emergencia, al cual se podrán solicitar los servicios de la policía, protección civil, bomberos, ambulancias o Cruz Roja, entre otros.



El secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, indicó que el 911 sustituye a diversos números de emergencias como el 066 ó 088, excepto los números de denuncia "porque las denuncias anónimas son de otra lógica, otra mecánica".



En entrevista televisiva con Carlos Loret, explicó que durante el proceso de implementación y a lo largo de seis meses coexistirán los antiguos números de emergencia con el 911 para que atender tos los llamados de emergencia de la ciudadanía.



El número entra en operación en Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. En el resto de los estados el 911 entrará en operación el 9 de enero de 2017.



El funcionario indicó que "si no está en riego la vida, si no está en riesgo la integridad física o el patrimonio entonces no se trata de una emergencia" y en ese sentido lo que la gente tiene que saber es que debe marcar al número telefónico que entra en operación hoy solo si está en riesgo su vida o la de alguien más.



Vizcaíno Zamora recordó que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un catálogo nacional de incidentes en el que se clasificaron 246 tipos diferentes de emergencia, el cual tiene como finalidad generar protocolos para atender situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas.



En este catálogo se establecieron 11 diferentes protocolos para brindar primeros auxilios vía telefónica, los cuales fueron construidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y validados por la Cruz Roja.



El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refirió que además se firmó un convenio con la Cruz Roja y con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para garantizar perspectiva de género en la atención de emergencias.



Para la operación de este número telefónico se utilizó infraestructura que ya existía y que consta de 194 centros de atención de emergencia municipales o estatales en los llamados C4, C5 y C2 que tienen 100 mil operadores y observadores que fueron capacitados por la Facultad de Psicología de la UNAM.