Diputado de PVEM propone que donadores de sangre falten un día al trabajo

Comenta que estos permisos no afectarían a los patrones

CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2016).- El diputado del Partido Verde, José Refugio Sandoval Rodríguez, presentó una iniciativa para que los trabajadores reciban permiso con goce de sueldo por un máximo de 24 horas cuando donen sangre de manera voluntaria.



Toda vez que después de donar sangre, una persona no puede realizar actividades durante las cinco horas siguientes, impidiendo realizar de manera óptima sus funciones laborales, y tomando en cuenta el tiempo que lleva trasladarse a una institución de salud y el tiempo de la donación, es por eso que se solicita un permiso de 24 horas con goce de sueldo, explicó.



Comentó que el otorgar estos permisos no es motivo de pérdida para los patrones, ya que los periodos de intervalo entre extracciones van desde tres a ocho semanas, es decir los permisos solicitados para realizar donaciones voluntarias no serán constantes, de igual manera el trabajador deberá presentar un comprobante expedido por una institución del sector salud.



"Pero la razón más importante de la propuesta es la existencia de una verdadera necesidad constante de donadores ya que la sangre solo puede ser almacenada por un período de 42 días aproximadamente, la donación de sangre es un tema relevante para los países que buscan salvaguardar la salud de sus ciudadanos quienes podrían mejorar su calidad de vida gracias a la donación de sangre", mencionó.



Asimismo, resaltó el hecho que en países con altos ingresos, la tasa de donantes voluntarios es de 37 por cada mil habitantes, mientras que en países con ingresos medios, como México, es de 11 por cada mil habitantes, por ello consideró importante trabajar en este tema para el avance de México.



En 2013 la Organización Panamericana de la Salud, reportó que en México se donaron un millón 364 mil 395 unidades, provenientes de mil 65 donantes, de los cuales solo el tres por ciento fueron donantes voluntarios.



A su vez, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea expuso que de todas las donaciones que actualmente se realizan en el país, el 96% se obtiene por reposición y el cuatro por ciento se obtiene por donaciones voluntarias, siendo este un gran margen de diferencia que demuestra la importancia de promover la donación voluntaria de sangre.