López Obrador, 'preocupado' por la salud de Peña Nieto

''Creo que ya está en una situación en donde no reflexiona las cosas'', asegura el tabasqueño

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto sobre corrupción, las cuales atribuyó a que podría estar enfermo o deprimido.

Peña Nieto dijo recientemente, al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia, que en el tema de corrupción no hay nadie que pueda lanzar la primera piedra.

"Es lamentable lo que comentó el Presidente. El Presidente con todo respeto, creo que debe de estar, lo lamento muchísimo, debe de estar enfermo, debe de tener una profunda depresión, hasta lo estoy viendo físicamente mal, entonces creo que ya está en una situación en donde no reflexiona las cosas, no las piensa, no es nada más un asunto de torpeza, es un asunto de estado de ánimo, que yo me aventuro a que podría ser encontrarse enfermo", dijo el tabasqueño, quien admitió que se "aventura" al decirlo.

Además de lamentar la declaración de Peña Nieto, López Obrador dijo que demandará al diario Wall Street Journal por difamación la próxima semana en la Ciudad de México.