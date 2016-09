Admite contralora de NL déficit en sanciones a ex funcionario

Benavides Pinto sólo tendrá una multa de siete mil pesos, sin sufrir inhabilitación alguna, por la millonaria compra fraudulenta de cobertores

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- En ausencia del Subprocurador Especializado de Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, quien argumentó que el Congreso no tiene atribuciones para investigar ni perseguir delitos; la contralora estatal, Nora Elia Cantú compareció durante dos horas ante el Congreso local, donde reconoció que la única información que tiene sobre las resoluciones sancionatorias que se emitieron contra el ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, por la compra de cobijas a precios abultados, es la que hizo pública el gobierno estatal a través de un boletín de prensa.

Al salir de la reunión un ciudadano que dijo llamarse Giovani Maldonado, quiso entregar a la contralora un pastel con la leyenda: "Feliz primer año de corrupción". Rodeada por varios asistentes que le abrían paso, Cantú salió a toda prisa sin responder a las preguntas de las prensa, para abordar un vehículo que la esperaba por la calle Matamoros, en el costado sur del edificio del Congreso.

Legisladores del PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano, expusieron a la funcionaria estatal, la profunda insatisfacción que ha dejado al Congreso y a la población, el que el gobierno de Jaime Rodríguez castigará con “una palmadita”, a Benavides Pintos, al fijarle una multa de siete mil pesos, sin atreverse a inhabilitarlo, como ha sido el caso de otros ex funcionarios que no podrán ocupar cargos públicos durante diez años, y deberán pagar un resarcimiento de hasta 300 millones de pesos.

El coordinador del PAN, Arturo Salinas Garza, dijo que en dicha operación hubo un lucro de once millones 800 mil pesos, pero no se aplicó el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, que establece, cuando existe lucro y al mismo tiempo daño patrimonial al erario, se impondrá una multa de hasta dos tantos el lucro o beneficio obtenido, y una sanción resarcitoria equivalente al monto de los daños y perjuicios causados. Además, inhabilitación hasta por 20 años.

¿Entonces por qué se aplicó una multa de siete mil pesos a Rogelio Benavides Pintos, y ni siquiera se atrevieron a llegar a la inhabilitación?, cuestionó Salinas.

La contralora, informó que procederá a emitir un oficio para solicitar formalmente las resoluciones que emitió el Secretario de Finanzas, que hasta el momento desconoce.

El priista Gabriel Tláloc Cantú le preguntó si ha recibido presiones “¿o forma parte de todo este show que se armó para tapar un acto de corrupción?”. La contralora señaló que no ha tenido restricciones, pero lamentablemente se siente limitada, porque hay demasiadas dependencias y organismos; además, dijo, las sanciones estaban en manos de los titulares de otras dependencias (la Tesorería y Desarrollo Social) y ella no tenía atribuciones para impugnarlas.

Arturo Salinas, en una nueva intervención señaló ¿entonces para qué queremos un contralor si no puede vigilar y sancionar?, ¿Debemos desaparecer la contraloría?

“Es muy grave lo que está sucediendo porque usted que representa al gobierno y es la encargada de vigilar las buenas prácticas, no tiene la información, imagine cómo nos sentimos los diputados y la sociedad”, señaló el panista.

Remató su intervención con la pregunta ¿Cómo se siente usted porque si comparte esta impotencia, a lo mejor tendría que tomar la decisión que tomaron seis de siete consejeros ciudadanos de la Contralaría, que presentaron su renuncia por no estar de acuerdo con la resolución sobre el caso de las cobijas”, dijo Salinas.

La funcionaria expresó que con ella o sin ella se requiere la Contraloría, pero admitió “hay muchas áreas de oportunidad”. Si me preguntan qué es lo que vi cuando llegué al puesto, yo vengo de 34 años en banca, donde lo que más sobra son fraudes en todos los niveles.

En la administración estatal, dijo, “veo mucha deficiencia en controles internos, mucha vulnerabilidad en temas de tecnología, veo bastante falta de capacitación en todos los niveles, mucha deficiencia en todos los procesos, hay innumerables riesgos de tipo tecnológico y de todo tipo que es muy preocupante”.

Y esto sin recursos, estamos ante leyes como la de Contabilidad Gubernamental que estamos al 60 por ciento de avance, es decir con 40 por ciento de rezago a nivel central; esto es muy penoso, no se diga a nivel de los municipios, en más de la mitad están a cero por ciento, hay la contabilidad gubernamental, estamos ante la imposibilidad de falta de recursos para poder implementar como debe ser la ley de transparencia”.

Y estamos ante una nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción que hay que implementar, requiere por supuesto la Contraloría de mayores recursos humanos y financieros para poder cubrir todo lo que estoy comentando a todas las entidades del gobierno estatal.

La contralora, dijo no saber quién firmó la imposición de las sanciones administrativas, y que esto se sabrá hasta que por ley se hagan públicas en la página de transparencia del gobierno estatal.

El coordinador priista, Marco Antonio González le recordó que mientras estaba el escándalo de las cobijas, le dio like a una fotografía de Rogelio Benavides en su página de Facebook; y le preguntó si conoce a Francisco Medellín, quien trabaja en el gobierno la Secretaría de Infraestructura, y es uno de los personajes más cuestionados en relación al programa Enciclomedia durante el gobierno de Vicente Fox.

“Yo la quiero poner en alerta porque usted como contralora debe tener conocimiento de posibles funcionarios que le pueden causar un daño al gobierno, si ese funcionario está en actividades no creo que sea por algo bueno, algo se traman”, expresó González.

Lo que veo y percibo es que su presencia no aclaró nada, su presencia nos confunde más, no vemos hacia dónde va el tema anticorrupción de este gobierno, y es muy lamentable que Ernesto Canales, el subprocurador Anticorrupción, no haya querido venir.

“La bandera anticorrupción que tenía este gobierno ya se fue a la calle de la amargura, defraudaron a la ciudadanía, jugaron con ellos, a lo mejor no usted, pero fue la bandera con la que Jaime Rodríguez le hizo creer a muchos ciudadanos que estaban hartos de los partidos políticos, que pudiera haber una esperanza de que las cosas iban a ser diferentes”, prosiguió el priísta.

“Veo que usted claramente tiene un jefe, el gobernador, y que usted no va a actuar en ningún acto de corrupción que sea señalado en esta administración, eso sí , la Contraloría inhabilita a ex funcionarios de mi partido, para eso sí son muy buenos , pero en un simple acto en el que pudieron sacarse la medalla de oro, inhabilitando a su amigo de Facebook (Rogelio Benavides), a quien le pone likes en medio del escándalo, pero al no sancionarlo a pesar de las evidencias, nos deja muy mal parados a Nuevo León y a los ciudadanos”, señaló González.

No sé cómo se siente usted, Nora, había dado resultados en la iniciativa privada, pero en el gobierno de Jaime Rodríguez, a los ciudadanos les ha dado cero resultados, concluyó el coordinador del PRI.