Si decido jugar en 2018, lo haré solo: 'El Bronco'

El gobernador de Nuevo León dice que no está a favor de bloques y que no quiere tener compromisos con nadie

MONTERREY, NUEVO LEÓN (29/SEP/2016).- Jaime Rodríguez Calderón, el primer gobernador independiente del país, reconoció que le gustaría competir en las elecciones presidenciales del 2018 pero depende del trabajo que tenga que hacer en Nuevo León.

Además mencionó que, si decide ser parte de ese proceso, lo hará solo. “Ser independiente es eso, yo no estoy a favor de bloques”, dijo en una entrevista para el diario El Universal, donde también rechazó que haya prometido de más para ganar las elecciones. Sostuvo que ha cumplido la mayoría de sus promesas (No a Monterrey VI, transporte gratuito, combate a la corrupción), y las que todavía no, es porque tienen un calendario.

—¿Por qué muchos tienen la percepción de que no ha cumplido?

—Pues porque son los que no votaron por mí, compadre. Todos los grillos de aquí van a decir siempre que no cumplo, pero mientras la raza no me raye la madre en la calle quiere decir que la gente me tiene confianza; yo voy a todas partes, lo hago con mucho orgullo, la gente me saluda... está con nosotros, me dicen que sigamos trabajando en este sentido.

“Obviamente los que no me quieren son los que van a decir eso, y esos ni me importa que me sigan criticando”, expresa “El Bronco”, en entrevista con El Universal, por su primer año de gobierno, que se cumple el próximo 4 de octubre.

En su despacho del Palacio de Gobierno, señala que ha logrado poner orden al desorden que encontró en la administración, y que “resultó mayor a lo que esperaba”, aunque advierte que todavía hay resistencias en los terceros y cuartos niveles de gobierno, por lo que será necesario realizar algunos cambios para darle eficiencia a la toma de decisiones.

—¿Cómo vislumbra 2017 con los recortes que está considerando en el proyecto de presupuesto del Gobierno federal?

—La Federación debe ver a Nuevo León con otra visión, el estado le da mucho a la Federación, así se lo he planteado al Presidente Enrique Peña Nieto. He sentido la sensibilidad del presidente, pero hasta ver los números (definitivos), entonces tendré confianza en lo que él me dijo.

—¿Gobernador, ¿se ve en las boletas presidenciales de 2018?

—Pues mira como ni soy mago ni saurín (adivino), yo creo que eso dependerá del trabajo que haga en 2017. Sí me gustaría, evidentemente, nunca lo he negado, pero depende del trabajo que yo tenga que hacer en Nuevo León, lo vuelvo a decir.

La elección de 2018 va a ser muy competida, no sólo habrá candidatos de partido, creo que también habrá candidatos independientes, espero que yo tenga la habilidad en este 2017 de resolver los problemas que tiene Nuevo León y le pediré permiso a los electores del estado para ver si me dan chance de competir, y si no me dan tampoco me obsesiono con eso.

—¿No jugará contra los independientes si no se ponen de acuerdo y se divide su voto?

—Ser independiente es eso, yo no estoy a favor de bloques. Si decido jugar, lo haré solo para no tener compromisos con nadie, más que con la sociedad. No creo en una campaña haciendo bloques, hay que hacer una campaña para convencer al ciudadano libre, independiente, común y creo que empezar a hablar de bloques... haz de cuenta como pandilla, eso no se vale, eso lo hacen los partidos políticos, hacen pandilla y compiten de esa manera.

El PAN se alía con el PRD, el PRI se alía con el Panal, el Morena va a hacer probablemente alianza con la izquierda, entonces todos son puras pandillas. Yo si voy les juego solo contra todos, me encantaría eso, porque no creo que le daremos una buena lectura al ciudadano que quiere que las cosas cambien, hay que jubilar ya a los partidos políticos, pero también hay que jubilar esas actitudes de todos contra alguien.

No creo que yo deba ir con alguien, y no se divide el voto, la gente va a escoger a quién le dé su regalada gana, la gente es inteligente, va a decidir, y a la mejor decide por uno o por otro, pero hay que entrar en una competencia franca.

“Yo haré una campaña sin dinero público, transparentaríamos todo, pero eso se hará a finales de 2017, no quiero perder el tiempo en estar haciendo un plan”, señaló “El Bronco”.