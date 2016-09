Ex colaborador de Javier Duarte dice no militar en el PRI

Juan Carlos Rodríguez niega vínculos formales con el tricolor, no descarta demandar por el daño moral que le causan

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- Juan Carlos Rodríguez, ex funcionario de Veracruz, quien es parte de los seis colaboradores del Gobierno de Javier Duarte a los que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI les retiró sus derechos como militantes el pasado lunes, afirmó ayer que nunca ha pertenecido al partido.

“No he militado en el PRI nunca en mi vida, no he pagado una cuota, no tengo una credencial, nunca he firmado ningún formulario o caratula de adhesión al Partido Revolucionario Institucional, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena”, aseguró el abogado.

Señaló que se trata de una “equivocación” por parte de Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional.

Rodríguez añadió que debido al “daño moral” que le ocasiona esta situación, está dispuesto a presentar una demanda contra el partido.

Por otra parte, Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del partido, aseguró que Juan Carlos Rodríguez sí pertenecía al PRI, ya que “Lo primero que (se) hizo fue valorar cada uno de estos elementos que se aportaban por parte del denunciante; después se verificó la militancia de las personas incluidas en el caso”.