Representantes de 25 sindicatos de AL se reúnen en Ciudad de México

Integrantes condenaron la apatía y abandono de la Confederación Sindical de las Américas

CIUDAD DE MEXICO (28/SEP/2016).- Con el fin de buscar consensos que permitan crear una organización democrática y transparente que se convierta en el principal instrumento de defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la región, representantes sindicales de 25 organizaciones de América Latina, adheridos a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), se encuentran reunidos en la Ciudad de México.

En la ceremonia de inauguración del Encuentro Internacional Alternativa Democrática “Sindicalismo de Valores, por un Futuro Mejor”, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, dijo que la nueva central Alternativa Democrática será un verdadero contrapeso a nivel internacional, así como un espacio de representación y de lucha para los trabajadores.

“Los sindicatos nos enfrentamos a grandes desafíos, y el mayor es recuperar valores e ideologías que se han perdido, y nuestra razón de ser como sindicatos es la protección de los derechos laborales de nuestros agremiados y mejores condiciones de trabajo. Luchamos por conformar una central sindical, verdaderamente democrática, transparente y libre”, señaló el líder sindical.

Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo, en representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), reconoció el desafío que enfrentan al conformar la nueva central sindical, por lo que confió que las deliberaciones que se den durante este encuentro se den en un marco de libertad y democracia, porque a los representantes de la clase obrera nadie les tiene que venir a decir como tienen que opinar.

“Estas discusiones no admiten ningún tipo de línea, de orden, ustedes tienen los conocimientos y la representatividad para poner en la mesa cualquier preocupación que estimen relevante para mejorar el futuro laboral. Tomar las decisiones que han asumido no me parece una pataleta, yo veo aquí la patada inicial de un gran cambio en la vida laboral del mundo”, señaló.

“Alternativa Democrática será el nombre de la nueva organización sindical, pero no la esencia, porque la democracia nunca será una alternativa, sino siempre será la regla”, consideró el subsecretario del Trabajo.

En tanto, Julio Roberto Gómez, de la Central General de trabajadores de Colombia (CGT), y Nilton Souza da Silva, de Força Sindical de Brasil, condenaron la apatía y el abandono con la que se ha conducido la Confederación Sindical de las Américas (CSA) que se ha negado a modificar los estatutos que permitan mayor democracia, transparencia, amplitud y participación, así como por la falta de garantías en el proceso electoral interno.

Mencionaron que es necesario tomar las decisiones que permitan impulsar una central de trabajadores que tenga autonomía e independencia de los gobiernos y los partidos políticos y que solo sirva a los intereses de la clase trabajadora.

En el encuentro en el que se abordarán temas como democracia, justicia social, lucha sindical, contratos de protección, esquemas de valores, principios, política y estrategia para construir identidad, también participan representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT), la Confederación General del Trabajo de Paraguay (CGT), la Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador (CSE) y la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), además de otras organizaciones gremiales.