El INE reduce multa a MC por difundir padrón electoral

La sanción se reduce de 76 a 61 MDP al considerar que no se trató de una falta grave especial sino grave ordinaria

CIUDAD DE MÉXICO (28/SEP/2016).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reducir de 76 a 61 millones de pesos la multa que impuso a Movimiento Ciudadano, por la falta de cuidado del padrón electoral, mismo que se difundió en 2013 en Internet.



El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dijo que los ciudadanos inscritos en el padrón electoral confiaron en la autoridad electoral para depositar sus datos personales con la convicción de que serán debida y legamente protegidos.



"La violación que hoy nos ocupa lastimó la confianza ciudadana tan difícil de construir y atentó contra derechos fundamentales de los mexicanos, por eso esta falta no puede sino calificarse como de la mayor gravedad y es nuestra convicción que así debe ser sancionada", dijo en sesión extraordinaria.



En tanto, el consejero electoral Ciro Murayama explicó que el pleno resolvió mantener la conducta del partido como "grave especial", sin que ello necesariamente implique la violación de derechos humanos de 81 millones de personas incluidas en el padrón.



"Hubo filtración del padrón y hubo un responsable, eso implica gravedad especial: en efecto no implica violación de derechos humanos de esos 81.3 millones de datos de personas pero de que estuvo en Internet, estuvo", concluyó.



Por ocho votos a favor y dos en contra, se determinó que la reducción de la multa equivale a 20 por ciento de la ministración anual del financiamiento público que le corresponde al partido para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.



De tal suerte, Movimiento Ciudadano deberá pagar durante un lapso de seis meses la multa total, a razón de 10 millones 172 mil 796.50 pesos, lo que representa 40.49 por ciento de ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.



La resolución de los consejeros del INE se dio en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Lo anterior, luego de que en febrero el Instituto Nacional Electoral aprobó multar a Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) con 76 millones 295 mil 974 pesos, por la falta de manejo, guarda y custodia del padrón electoral y su difusión en la página "buscardatos.com".



Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral concluyeron que si bien hubo falta de cuidado del partido respecto de los datos confidenciales contenidos en el padrón electoral, no se puede afirmar que se violó la secrecía y confidencialidad de los 81 millones de ciudadanos inscritos en el documento electoral.



Por ello consideraron que no se trató de una falta grave especial sino grave ordinaria.



En la sesión de este día, el pleno también resolvió disminuir de 32 mil 380 a 25 mil 904 pesos la multa individual contra Ricardo Mejía Berdeja y Adán Pérez Utrera, por incumplir la obligación legal de resguardar la información que obraba en su poder y que sólo podía utilizarse para consulta y verificación.



El pleno rechazó también por ocho votos a favor y dos en contra, la propuesta del consejero electoral Javier Santiago para que se devuelva el proyecto a fin de que se fundamente y se motive con mayor solides.