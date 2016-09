El PRI defiende en el INE legalidad de spots de Osorio Chong

Asegura que el funcionario sólo promueve la ‘unidad social’, y que no hay interés en promocionarse con rumbo a ningún proceso electoral

CIUDAD DE MEXICO (28/SEP/2016).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió la legalidad de los spots que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comenzó a difundir en redes sociales, pues aseguró que en los mensajes el funcionario sólo promueve la “unidad nacional” y la reconstrucción del tejido social.

No hay propaganda personalizada, ni interés de promocionarse con rumbo a ningún proceso electoral, aseguró el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín.

Mencionó que si el secretario de Gobernación no es quien promueve la unidad nacional entonces ¿quién?

“Si el secretario de Gobernación no es quien debe hacer los llamados que se hacen en los spots y mencionar los temas que menciona en los spots, no me imagino quién. El hecho de ser funcionario y cumplir con su tarea no lo aparta en absoluto de la legalidad, al contrario, no hacerlo podría ponerlo en la ilegalidad”, argumentó el también diputado federal.

Ramírez Marín dijo que en las tres vertientes, temporalidad, imagen y objeto, es decir, no hay proceso electoral, la imagen de Osorio no lo coloca en promoción personalizada y el objeto de los spots confirman que no hay nada irregular.

Incluso la aparición de los colores verde, blanco y rojo al final del mensaje, es cuando se deja con claridad el mensaje que es la Secretaría de Gobernación la que emite el spot, dijo el vicecoordinador de los legisladores del PRI.

“Al contrario, nosotros vemos que son muy diferentes a los spots que sí han presentado los que sí son aspirantes” a candidaturas presidenciales, como lo ha hecho el PAN –con su presidente nacional, Ricardo Anaya- y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Les produce escozor al PAN y al PRD entre otras cosas porque sus presidentes sí lo han hecho. A Morena porque su candidato lo es desde hace 3 años y ellos lo ven desde el punto de vista de la infracción que han cometido sus aspirantes, pero no es el caso del secretario de Gobernación. Al contrario, él ha sido muy enfático en que no hay en estos momentos ninguna campaña, por tanto, está apegado a la legalidad”, sostuvo.