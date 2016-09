López Obrador analiza demandar al WSJ

El líder de Morena negó haber mentido en su declaración 3 de 3, presentada en agosto

CIUDAD DE MÉXICO (28/SEP/2016).- Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), negó haber mentido en relación con su declaración 3de3, presentada en agosto, como publicó el diario “The Wall Street Journal”.

De acuerdo con la publicación, el tabasqueño adquirió dos departamentos de 76 metros cuadrados cuando estuvo al frente del gobierno capitalino.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, López Obrador afirmó que la nota es una calumnia.

"Están calumniándome los del ´Wall Street Journal´ porque esto no es exclusivo del periodismo mexicano. En el hampa del periodismo, en el mundo, se aplica la máxima de que cuando la calumnia no mancha, tizna", dijo López Obrador.

El líder de Morena señaló que analiza la posibilidad de demandarlos: “Estoy pensando en la posibilidad de demandarlos (...) no tienen ética, me están difamando”.

Señaló que dicha demanda la presentaría "siempre y cuando no me quite mucho tiempo porque estamos metidos de lleno en el proceso para transformar el país (…) también por eso estos ataques".