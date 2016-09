Activan operativo por fuga en ducto de Pemex en Tlaxcala

El área cercana al tubo ya fue acordonada y se espera el arribo de personal de la paraestatal para realizar las reparaciones

TLAXCALA, TLAXCALA (28/SEP/2016).- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la 23 Zona Militar activaron un operativo para evitar una contingencia en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual registra una fuga de gas L.P.



Al parecer, la fuga del hidrocarburo ocurrió cuando un grupo de personas intentaba colocar una toma clandestina en el ducto.



El área cercana al tubo, el cual se encuentra entre terrenos de cultivo del municipio de Nativitas, al sur del estado, ya fue acordonada y se espera el arribo de personal de la paraestatal para realizar las reparaciones.



Hipólito Escobar, personal de la CEPC y quien se encuentra a cargo del operativo, Refirió que "el ducto afectado está entre los terrenos de labor, al parecer querían extraer gas L.P.".



Explicó que en este tipo de contingencias "participa primero personal de Seguridad Física de la paraestatal, y posteriormente arriban los técnicos".



El jefe del operativo expuso asimismo que para evitar problemas entre la población, "se colocaron bandas de seguridad en un radio de 400 metros cuadrados, para que no pase la gente".



Mencionó que en el lugar se encuentra personal de la CEPC, así como de la 23 Zona Militar y de Protección Civil municipal.



Destacó que la fuga no ha provocado ningún tipo de fuego, tampoco "no tenemos el dato de cuál es el diámetro del gasoducto, pues no nos hemos acercado al punto".



"Estamos esperando la llegada del personal y en este momento se realizan labores preventivas", reiteró.