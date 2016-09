Departamento de López Obrador, en juicio testamentario: Yáñez

''Andrés Manuel tenía derecho a la herencia de 50%, los hijos a otro 50%'', dice el también vocero del ex candidato presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (28/SEP/2016).- César Yáñez, secretario de Comunicación de Morena, explicó que uno de los departamentos de 76 metros que el diario “The Wall Street Journal” (WSJ) asegura que no declaró Andrés Manuel López Obrador en su declaración 3 de 3 se encuentra en un juicio testamentario, por lo que no es propiedad del tabasqueño.

"En este lugar vivía Andrés Manuel con la señora Rocío (su ex esposa), al fallecer la señora hubo un juicio testamentario (...), Andrés Manuel tenía derecho a la herencia de 50%, los hijos a otro 50%", dijo el también vocero del ex candidato presidencial.

Yáñez incluso lamentó que el reportero del “WSJ” haya incluido sólo una parte de la declaración que le dio para la nota que se publicó ayer martes.

El Secretario de Comunicación de Morena precisó que en torno al departamento que era de Rocío Beltrán Medina, ex esposa de López Obrador, hay una cesión de derechos en beneficio de uno de los tres hijos que ambos tuvieron.

"No hay nota, no le busquen", dijo Yáñez en entrevista con Radio Fórmula sobre las supuestas propiedades que López Obrador no declaró.

Señalamientos del WSJ

En su nota, el “WSJ” detalló que el principal aspirante presidencial para 2018 podría restarle credibilidad no dar a conocer la posesión de dos departamentos, cuando el pasado 10 de agosto reveló sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal a través de la plataforma 3 de 3.

“Él no dio a conocer la propiedad de dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos durante su etapa como alcalde de la capital [jefe de Gobierno de la Ciudad de México], de acuerdo con documentos de propiedad pública revisados por “The Wall Street Journal”. Los registros muestran que López Obrador compró los dos apartamentos de 76 metros cuadrados, adyacentes en el sur de la ciudad, en Coyoacán, en 2002 para un total de 109 mil dólares”, indicó.

El diario estadounidense aclaró que cuando el tabasqueño fue jefe de Gobierno (2002-2005) no hubo ilegalidad en la compra de la propiedad, “pero tergiversar su valor neto es lo que podría herir su credibilidad como un intermediario honesto.

“Andrés Manuel López Obrador, el principal aspirante a la presidencia de México en 2018, que se dice a sí mismo una figura honesta que lucha contra una ‘mafia política corrupta’, no dio a conocer dos apartamentos que posee en su declaración de bienes en agosto”, señaló el diario.