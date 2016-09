Osorio Chong y Eruviel Ávila inauguran C5 de Ecatepec

Cuenta con diez mil cámaras de videovigilancia conectadas y es considerado como el sistema más importante de AL

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO (27/SEP/2016).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, inauguraron el Centro de Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Calidad (C5) que se convirtió en el “big brother” del Estado de México, al que están conectadas 10 mil cámaras de videovigilancia y es considerado el sistema más importante de América Latina, con el que se pretenden reducir los delitos en la entidad y atender en menos de cuatro minutos una emergencia.

"Así, que sepan los delincuentes, los enemigos de la sociedad, que vamos tras de ellos, que no se nos van a escapar, que vamos a estar muy pendientes para prevenir primero y en dado caso cuando delincan, para poderlos ubicar, porque además este sistema nos va a servir en el nuevo Sistema de Justicia Penal para aportar pruebas ante el Poder Judicial, al que reconozco, que ha trabajado con mucho profesionalismo respetando su autonomía, para aportar pruebas y poder llevar a donde deban estar, que son los delincuentes, estar en prisión", dijo el mandatario mexiquense.

El C5 de Ecatepec, que fue construido en menos de un año en terrenos donde se asentaron durante varios años los deshuesaderos más grandes de la zona oriente del Valle de México, en donde se comercializaban autopartes robadas, tuvo una inversión de 340 millones de pesos y se une al C5 de Toluca que funciona desde junio pasado.

Con esos dos centros de control se coordinarán a los 44 sistemas de video vigilancia que existen en igual número de municipios del Estado de México, 30 de los cuales están conectados ya al C5 de Ecatepec y 14 al de Toluca.

La tecnología que se emplea en las nuevas instalaciones incluye red inalámbrica, fibra óptica, el sistema de administración de video más avanzado que existe en el mundo que funciona con protocolos de internet.

La operación de los C5 forma parte de la estrategia de seguridad que se emprende en la entidad mexiquense en la que participan corporaciones de los tres niveles de gobierno y que busca erradicar la incidencia delictiva, dijo Ávila Villegas.

De acuerdo con el gobernador, con la aplicación del Plan Tres Transporte Estatal se logró reducir en 5% el robo en transporte urbano en carreteras federales, estatales y municipales.

"El robo con violencia, de acuerdo a datos oficiales ha disminuido un 17 por ciento, gracias al Plan Tres hemos ya detenido a más de 17 mil personas por posibles delitos o faltas administrativas, es decir, el Plan Tres Transporte Estatal Seguro está dando resultados", comentó.

Eruviel Ávila anunció que en unos días más se iniciará la instalación de 200 mil luminarias en el Estado de México en las zonas con mayor incidencia delictiva "porque donde hay un foco de delincuencia ahí se requiere de un foco de alumbrado público", mencionó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que el C5 constituye un antes y un después en materia de seguridad para los habitantes del Estado de México, pues se pone en manos de las corporaciones policiacas, pero también de los ciudadanos, tecnologías avanzadas para combatir a la delincuencia común y al crimen organizado, así como para evitar actos de corrupción y de impunidad.

"Esto va a permitir vigilar mejor las calles, actuar de mejor manera y con prontitud en favor de la sociedad, porque es cierto que no solamente con más policías se resuelve el tema de seguridad, no, se requieren más policías y bien preparados, no solamente con más patrullas, no, con más patrullas y con mayor tecnología y no solamente con las acciones de gobierno, tiene que ser acompañado con la confianza de la sociedad", expresó.

El funcionario federal recordó que durante la actual administración se ha logrado detener, con ayuda de las autoridades estatales, a 103 de los 122 delincuentes más buscados en México y en otros países gracias a la coordinación que existe entre todos los niveles de gobierno.