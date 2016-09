Ordenan a Pemex muestreo de agua por explosión en buque Burgos

No se detectan derrames de combustible, de acuerdo con inspectores de la ASEA

XALAPA, VERACRUZ (27/SEP/2016).- - Inspectores de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) del gobierno federal detectaron, al hacer recorridos por aire, mar y tierra, que no hay derrame de combustible del buque tanque de Pemex que el sábado pasado sufrió una explosión y posterior incendio frente a costas del puerto de Veracruz.

El director ejecutivo de dicha agencia ambiental, Carlos de Regules, informó que las manchas de residuos de gasolinas y las espumas utilizadas para sofocar el incendio desaparecieron de las aguas del Golfo de México.

Sin embargo, a pesar que no existen residuos ni evidencias de derrames de gasolina y diesel, el funcionario federal anunció que se ordenó a la empresa Petróleos Mexicanos impulsar una investigación científica con un monitoreo y muestreo de la calidad del agua y en los sedimentos en puntos estratégicos del puerto de Veracruz.

Luego de encabezar recorridos, calificó como “válidas” las preocupaciones de organizaciones ecologistas y agrupaciones de pescadores por los posibles daños ambientales del accidente de la embarcación que transportaba 167 mil barriles de combustibles.

“Todas las preocupaciones son válidas, son pertinentes e incluso lo que hicimos hoy fue instruirle a Pemex que inicie con una institución de investigación científica local un monitoreo y muestreo en calidad del agua y calidad de los sedimentos en varios puntos estratégicos de manera que haya evidencia científica para poder cuantificar si hubo daño y de qué tamaño”, expuso.

Manifestó que este mismo martes arrancan los trabajos de monitoreo con instituciones universitarias de Veracruz, pero además se ordenó a Pemex mantener barreras de protección y despliegue de equipos de limpieza en tierra como medida preventiva.

Recordó que desde el primer día del accidente mantienen un operativo permanente de manera conjunta con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Hoy después de hacer sobrevuelo y recorrido en lancha lo que vemos es que ya no hay presencia de manchas de película iridisente que detectábamos ayer y eso nos deja más tranquilos”, dijo.

De paso, señaló que revisaron por el exterior el buque y tampoco detectaron fisura alguna o derrame del combustible que transportaba.

En ese sentido, reveló que el buque aún contiene combustible, pues sólo se siniestró uno de los tanques, por lo que mantendrán su operativo especial ambiental hasta que la embarcación sea trasladada a tierra.

“Mientras el barco siga aquí para nosotros es un riesgo latente, por lo pronto lo que constatamos hoy es que es un riesgo que atendido y no vemos hidrocarburo en el mar, pero no vamos a levantar nuestro operativo ambiental hasta en tanto el barco no haya llegado a puerto seguro y en condiciones seguras”, concluyó.