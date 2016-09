Aurelio Nuño calcula dos mil maestros en proceso de ser cesados

El secretario dice que son mil 200 en Oaxaca, 500 en Chiapas, 80 en Michoacán y unos 20 en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (26/SEP/2016).- Casi dos mil maestros se encuentran en proceso de ser cesados en distintos estados del país, debido a que no acudieron a dar clases, indicó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.



Luego de participar en la cuarta edición del Foro Forbes: Economía 3.0, detalló que ya están en marcha las notificaciones a los maestros, quienes, de acuerdo con el proceso legal, tienen 10 días hábiles para explicar el motivo por el que faltaron, y en los casos que proceda se dará la baja y luego la sustitución correspondiente.



En entrevista, indicó que "los maestros que están en proceso de ser cesados son cerca de dos mil. Son mil 200 en el caso de Oaxaca, y estamos hablando de 500 en el caso de Chiapas, 80 en el caso de Michoacán y más o menos 20 en el caso de Guerrero".



Durante su participación en el foro, el funcionario destacó que se debe ser muy consistente y tener una gran claridad en el caso de la reforma educativa, en donde se avanza con firmeza.



En ese sentido, añadió, la relación con los gobiernos locales se vuelve fundamental, ya que donde existe una buena coordinación de inmediato se dan los resultados y los avances son mayores.



En un hotel de Paseo de la Reforma Nuño Mayer recordó que se realizan procesos de diálogo regionales en mesas formales tanto en Michoacán como en Oaxaca, mientras que en Guerrero se avanza, aunque no como mesa formal.



Precisó que los temas que se están atendiendo son de índole local, como adeudos y regularización de maestros, y destacó que en ninguno de los casos se trata el tema de la abrogación o cambios a la reforma educativa.



El secretario de Educación insistió en que la reforma educativa es fundamental para el futuro del país y de los niños, por lo que se debe avanzar y profesionalizar; además, agregó, es un tema en el que no se tiene facultad.



Así mismo, destacó que este año se ha dado un incremento importante en la inversión realizada a las normales del país, de casi 200 por ciento, en particular a la rural de Ayotzinapa. Recursos destinados para atender distintos rubros, como la infraestructura y otros rezagos.



Abundó que también se continúa avanzando en la evaluación de muchos de los egresados de Ayotzinapa, quienes han hecho su evaluación y se mantienen pláticas con ellos.



En otro tema, mencionó que ya prácticamente todas las escuelas del país funcionan al 100 por ciento, como las de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El foro, que inició con la participación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribeña, reunirá a más de 30 líderes empresariales nacionales e internacionales que analizarán los retos en materia de economía y negocios, como el empresario Roberto Hernández, entre otros personajes.