No dejaré presidencia del PAN antes de 2017: Anaya

El líder nacional albiazul asegura que no es aspirante a ninguna candidatura ''en este momento''

CIUDAD DE MÉXICO (26/SEP/2016).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, rechazó que vaya a renunciar a ese partido antes de 2017, como lo exigen algunas voces al interior del partido.

"No soy aspirante a ninguna candidatura en este momento, estoy concentrado al 100% en mi responsabilidad al frente del partido", dijo Anaya, en respuesta a las peticiones de los aspirantes a la candidatura presidencial con el blanquiazul para el 2018, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.

Anaya aseguró que se reunirá con ambos y negó que no les haya recibido la llamada a alguno de los dos.

El líder nacional del PAN pidió a sus militantes a no dividirse. "No nos podemos dividir, si el PAN se divide cometería un error histórico", dijo.

La semana pasada, Rafael Moreno Valle aceptó que buscará la candidatura presidencial, al igual que la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Sin embargo, criticaron que Anaya no exprese si va o no por la misma candidatura.

Sumado a Zavala y Moreno Valle, Gustavo Madero también ha criticado a Anaya por ser presidente del partido, y presuntamente, aspirante.