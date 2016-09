Revelan que los Abarca compraron al PRD con dádivas

Dan a conocer cómo perredistas fueron convencidos por el ex edil de Iguala para hacerlo candidato

CIUDAD DE MÉXICO (26/SEP/2016).- Audios revelan cómo perredistas fueron convencidos, a través de dádivas y de relaciones con el poder económico, por el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, para hacerlo candidato.

Abarca es señalado como uno de los artífices de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A dos años del plagio de los normalistas, el diario El Universal obtuvo los audios de la investigación interna perredista de 2015, para indagar los pormenores de la elección de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala.

En las grabaciones de conversaciones entre Pablo Gómez, presidente de la Comisión de Investigación, con perredistas, se constata que Abarca garantizaba el triunfo, les daba regalos y apoyos como en la campaña de Ángel Aguirre a la gubernatura, y ni siquiera se fijaron en el programa de gobierno. Esto, a

través de su influencia con empresarios y dádivas a liderazgos.

Abarca tuvo el apoyo de hoteleros, restauranteros, joyeros y empresarios, pues administraba el Centro Joyero, también era administrador del único Mall de Iguala, denominado Plaza Galerías Tamarindos, que fue construido en 2008 con una inversión de 300 millones de pesos.

En mayo de 2015, la comisión presentó resultados, pero no hubo señalamientos directos, pues aseguraban que su objetivo no era hacer una lista de sancionables, sino conocer por qué se designó a un empresario sin afiliación al PRD como abanderado a alcalde de Iguala.

La investigación de la Comisión Especial del PRD —presentada públicamente el 6 de mayo de 2015— incluye una entrevista con el mismo Abarca, desde el Altiplano —que no pudo ser grabada por instrucciones de la autoridad—. En ella revela que antes de 2012 el ex edil de Iguala apoyó a varios candidatos del PRD en Guerrero, incluido al perredista Ángel Aguirre Rivero, quien competía por la candidatura y a quien, según el mismo Abarca, le obsequió 5 mil playeras y 7 mil gorras para su campaña.

Uno de los ex abogados de Abarca, Gilberto Salgado, encargado del registro civil de Iguala en la administración 2012-2015, fue entrevistado y dijo que el ex edil comenzó a apoyar a Aguirre en la campaña: “Él mismo me lo dijo”.

La estrategia de los Abarca, presuntos líderes de Los Guerreros Unidos en Iguala, de solicitar amparos para evitar ser detenidos y desvirtuar los autos de formal prisión dictados en su contra, no ha tenido buenos resultados, según pudo constatar el diario citado previamente.