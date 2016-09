México aporta un millón de dólares para desminado en Colombia

Resaltan el compromiso del Gobierno federal con todas las iniciativas de paz en el país andino

CARTAGENA, COLOMBIA (24/SEP/2016).- El Gobierno de México aportó un millón de dólares para el programa de desminado en Colombia, en el marco del proceso de paz, cuyo acuerdo final será firmado mañana lunes en esta ciudad con la presencia del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, entre otros.



El embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca, indicó que su país ha estado comprometido con todas las iniciativas de paz en el país andino, desde el primer intento de negociaciones con las FARC, en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1984).



"En este momento estamos participando con 11 oficiales, ocho del Ejercito, tres de la Marina, en la misión del desarme de la ONU y por otro lado, estamos aportando un millón de dólares al desminado que en cinco años espera tener libre de minas antipersonas el territorio colombiano", sostuvo.



El Gobierno del Presidente Peña Nieto, anotó el diplomático, está dispuesto a atender las solicitudes de Colombia para apoyar los programas de cooperación en la fase del posconflicto, en aquellas áreas en las que México tiene experiencia.



Valdivia recordó que México "ha expresado su voluntad de colaborar en cualquier proceso de paz en el continente o fuera, en donde las partes involucradas consideren que México puede aportar".



"México es un país que tiene una experiencia ya de larga data y con resultados probados en los procesos de paz, en América Latina y el mundo. México siempre está dispuesto y disponible para prestar su apoyo donde sea requerido", subrayó.



La presencia del Presidente Peña Nieto en el acto de la firma de paz refleja la "historia de una trayectoria, que México ha tenido, en todos los acuerdos de paz en América Latina, pero en particular de Colombia". No podemos olvidar los diálogos de Tlaxcala, la participación en las conversaciones de San Vicente del Caguán (1999-2002), indicó y agregó que "México se ha convertido en protagonista importante de lo que será el posconflicto, en caso que se apruebe el plebiscito del 2 de octubre".



México no podía estar ausente en esta firma, el Presidente Peña Nieto representa un Gobierno que ha acompañado al del presidente Juan Manuel Santos. Esta es una tradición que México ha tenido en América Latina y en Colombia.



México espera que el Estado colombiano tenga una presencia más amplia en todo el territorio "sin el flagelo y el peligro de ataques violentos, para el bienestar, educación, seguridad en esos territorios".



A juicio del diplomático mexicano, el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "traerá una lucha más eficaz contra el narcotráfico, una lucha que nos beneficiará en todos los sentidos".



Recordó que México tiene invertidos en Colombia más de 10 mil millones de dólares, a través de sus empresas privadas, y el acuerdo de paz significará "el fortalecimiento de una economía emergente como la colombiana en América Latina. Colombia será llamada a ser una economía importante a nivel mundial, por su enorme potencial".