Investigan caso de mujer que dio a luz afuera de hospital en Tabasco

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abre un expediente del caso

VILLAHERMOSA, TABASCO (21/SEP/2016).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio una investigación en contra de servidores públicos de la Secretaria de Salud de Tabasco, por el nacimiento de un bebé en el estacionamiento del Hospital de la Mujer, cuya madre no fue atendida a tiempo y tuvo que dar a luz dentro de una camioneta.

En un comunicado, la CEDH señala que se abrió el expediente No. 0914/2016 con número de oficio CEDH/2V-2773/2016, con motivo de algunas notas periodísticas publicadas este miércoles a través de las cuales señalan hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio una mujer y su recién nacido, y que habría sido cometidos por funcionarios públicos.

Se precisa que de acuerdo con lo establecido en los numerales 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el fin de salvaguardar el derecho a la Vida, la Salud, la Integridad y la Seguridad Personal; a la legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho humano a la igualdad y trato digno de la madre y su bebe, la CEDH le solicita a Rafael Gerardo Arroyo Yabur, secretario de Salud de Tabasco, a título de medida precautoria y/o cautelar, de manera inmediata se instruya a quien estime pertinente, a efectos de que se tomen las medidas y/o acciones pertinentes a efecto de que se garantice la atención médica adecuada, en el periodo de puerperio de la mujer y la requerida por el recién nacido.

Además, le piden a la dependencia estatal que se emprendan las medidas convenientes a efectos de que se establezcan un protocolo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer del Estado de Tabasco, con base en los lineamientos señalados en la NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.

“Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, para que sean atendidas a la brevedad las mujeres embarazadas, a fin de evitar se repitan casos como lo sucedido en el presente asunto”, señalan.

La noche del pasado martes circuló un video a través de redes sociales de un minuto con 10 segundos, donde se observa cómo una mujer da a luz a su bebé dentro de una camioneta en la entrada del Hospital de la Mujer, ubicado en la capital del estado, Villahermosa.

En la grabación se escucha la voz de otra mujer que reclama que antes ya había estado en el hospital, pero que no la quisieron atender debido a que antes de la paciente se encontraban 20 personas.

“No se va a quedar así, la acabo de traer y me la acabo de llevar, ahí tengo la hoja donde me dieron cita que faltaban más para pasármela a ella”, grita una mujer, al parecer familiar de paciente.

“Ahorita lo voy a subir a Internet, y no nada más a Internet, los voy a demandar; me dan permiso”, sigue discutiendo, además que señala que la vigilante no le quiso abrir la puerta la primera vez que estuvo en el nosocomio.

Una vez que se difundió el video, el gobierno del estado, a través de un comunicado, informó que la madre de familia la tarde del martes 20 de septiembre dio a luz en las inmediaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de La Mujer, se encuentra estable y en perfectas condiciones de salud, al igual que su bebé, además que están recibiendo la correcta atención médica, informó la Secretaría de Salud.

“Respecto a este caso, el titular de la dependencia, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, instruyó al subsecretario de Servicios de Salud, Julio Alonso Manzano Rosas, realice las investigaciones correspondientes respecto a las causas por las que el parto no ocurrió al interior del nosocomio, a fin de deslindar responsabilidades administrativas”, se advierte.

Tanto la mujer como su bebé este mediodía fueron dados de alta, informándose que ambos se encuentran en perfecto estado de salud.