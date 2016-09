Caso Ayotzinapa no puede quedar impune: ONU

Se debe legislar por la ley general contra la desaparición, dice Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas

CIUDAD DE MÉXICO (21/SEP/2016).- El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa incrementó la atención pública del fenómeno de la desaparición en México, dijo Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Luego de reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos, el representante de la ONU les expresó todo su respaldo y enfatizó que el caso no puede quedar impune.

Desde la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, Jan Jarab señaló que las autoridades deben buscar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición.

"El caso no puede quedar impune. El caso no está esclarecido, no hay garantía de que todos puedan ser castigados. Expresamos nuestra simpatía personal e institucional con los padres de los normalistas, así como admiración por mantener el proceso hasta el día de hoy", indicó.

Enfatizó que se debe legislar por la ley general contra la desaparición que adopte una disposición en la que estén representados todos los familiares que tienen algún desaparecido.

"No es que inmediatamente vaya a cambiar pero es importante que se discuta la ley y que se adopte que de una posición importante a las familias de desaparecidos porque hay muchas otras en la República mexicana. Fue el caso Ayotzinapa que incrementó la atención pública del fenómeno de la desaparición en México", advirtió.