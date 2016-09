Miembros de comunidad gay piden se les reconozcan sus derechos

Es recurrente escuchar a personas que afirman ''aceptar'' a las personas LGBT, siempre y cuando no se les note y no exijan sus derechos

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA (21/SEP/2016).- Miembros de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) consideraron que hace falta información en la sociedad mexicana sobre este sector de la población.



Durante una celebración por la Fiestas Patrias, Javier, uno de los asistentes, dijo que "nosotros somos mexicanos y queremos a nuestro país, sus tradiciones. Nos sentimos orgullosos y queremos que se nos reconozcan nuestros derechos como mexicanos".



En el sitio se pudo observar a una diversidad de personas y gustos, pero destacó que también asisten parejas heterosexuales, según comentaron, debido a la calidad del entretenimiento y a que el lugar es tranquilo.



Por su parte, la cantante Yoko Divine declaró en entrevista con Notimex su emoción ante la apertura de espacios y su deseo de que sea el inicio de una aceptación mayor en el país.



"Queremos agradecer a todo México por los cambios que se están dando en la comunidad LGTB. Gracias a Dios los tiempos están cambiando y estamos muy contentos por eso. Agradecemos todo el apoyo que se nos está brindando", manifestó.



En tanto, la investigadora del Colegio de Sonora, Elsa Cornejo Vucovich, destacó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 mostró que cuatro de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a compartir su casa con una persona lesbiana, gay, bisexual o transgénero.



"Seguramente ese 40 por ciento de mexicanos no considera que podría tener un familiar LGBT, y por eso la salida del clóset se vive con tanto rechazo y violencia, lo cual tiene repercusiones para la salud física y mental de esas personas", expuso.



Entre dichas repercusiones, la catedrática sonorense resaltó que hay mayores índices de depresión, adicción y suicidio.



Además, ocho de cada 10 mexicanos no están de acuerdo con que las personas LGBT adopten, "sin entender que hay muchas personas en esa condición que son excelentes mamás y papás, y que la homosexualidad ni es una enfermedad ni se contagia", expresó.



Es recurrente escuchar a personas que afirman "aceptar" a las personas LGBT, siempre y cuando no se les note y no exijan sus derechos, por lo que Cornejo Vucovich preguntó: ¿Acaso no se percatan que esa es la mismísima definición de rechazo y discriminación?



Miembros de la comunidad de Sonora y Baja California celebraron en esta frontera la Noche Mexicana, con motivo del mes patrio y para comunicar que también son México.



La noche dedicada a la música mexicana, se realizó en el centro nocturno Noa, bautizado así por el establecimiento similar de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en 1966 debutó el recién fallecido cantautor Juan Gabriel.



La propietaria del establecimiento ubicado en la calle Obregón, principal de esta ciudad, Mérida García, manifestó que el local tiene el principal propósito de generar entretenimiento para quien decida asistir, además de promover a nuevos valores del canto y la música.



Fueron varias artistas las que se presentaron en el lugar, entre ellas Kamila Olea, Yoko Divine, y la cantante de Mexicali, Baja California, Jessica Marentes, quien tiene parecido físico con la intérprete Jenny Rivera, cuyas canciones son su tema principal.



Para el evento se adornó el sitio con motivos nacionales y tricolores, en forma de moños, listones, luces verdes, blancas y rojas, además de iluminación con los colores de la bandera LGBT, y un Escudo Nacional fue colocado en la parte central.



Durante más de tres horas, se interpretaron una variedad de temas principalmente de música ranchera y grupera, entre ellas las promovidas por cantantes como Ninel Conde, Diana Reyes, Juan Gabriel, Lila Downs y Edith Márquez, entre muchos más.



En el escenario, los artistas vistieron algunos trajes típicos nacionales, además de realizar coreografías relacionadas con la danza tradicional del país.