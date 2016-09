Yunes Linares pide a Gobierno Federal atender seguridad en Veracruz

Planteó designar un comisionado federal a cargo de las corporaciones policiacas

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes (PAN), solicitó al gobierno federal tomar el control de la seguridad en Veracruz, durante los últimos 70 días que le quedan al gobernador Javier Duarte, o de lo contrario, la situación podría salirse de control.

Tras reunirse con diputados de su partido, planteó también designar un comisionado federal que se haga cargo de manera temporal de las corporaciones policiacas en la entidad.

“No hay ningún límite ya, la delincuencia está operando con toda libertad y lo que es más grave, está operando con el apoyo del gobierno del estado, hay una complicidad total entre los altos mandos de seguridad pública y la delincuencia organizada”, agregó.

En entrevista Yunes Linares aseveró que ante los hechos de inseguridad ha pedido al Presidente Enrique Peña Nieto, intervenir de manera urgente, porque la ola de violencia e inseguridad va creciendo en todas las regiones de Veracruz.

“Igual pueden asesinar a dos sacerdotes en Poza Rica, que tres días antes balear seis jóvenes saliendo de un centro de diversión en Orizaba; secuestrar personas en Coatzacoalcos o desaparecer jóvenes en Veracruz, el tema es realmente delicado”, advirtió.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que los hechos de violencia en Veracruz, como el reciente secuestro y asesinato de dos sacerdotes católicos, se deben a los vacíos que quedan entre un gobierno que sale y uno que entra.

“Es fundamental que la federación no quite los ojos, ni retire la ayuda de Veracruz. Es sumamente grave, no sólo porque se trate de religiosos, sino porque la escala de violencia en Veracruz no parece tener una solución y ha incrementado”, añadió.

Ramírez Marín pidió al gobernador Javier Duarte, atender su responsabilidad hasta el último minuto de su gobierno; “tiene que haber una responsabilidad por parte de Duarte de Ochoa, estos vacíos no pueden ocurrir, no puede haber un espacio que se deje”, aseveró.