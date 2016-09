Supuesto militar amaga a policías con arma de fuego

Los elementos fueron sancionados por no pedir apoyo, ni detener al supuesto militar, que insultó y amenazó con arma de fuego a uno de ellos

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina sancionó a dos policías que no cumplieron con el protocolo de actuación, en hecho que se suma a otro registrado la víspera.

Ayer lunes, dos agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito fueron remitidos ante las autoridades correspondientes por pedir dinero a un microbusero a cambio de no infraccionarlo. Ahora, dos elementos del sector Clavería fueron sancionados por no solicitar apoyo, y no detener a un supuesto militar que insultó y amenazó con un arma de fuego a uno de ellos.

Se supo de este caso gracias a un video que circula en redes sociales desde el 29 de julio. En las imágenes se observa cómo un civil, quien aseguró ser oficial mayor del Ejército Mexicano, amedrenta a los uniformados con su arma de cargo.

De acuerdo con la SSP, la esposa del militar se presentó ante la Dirección General de Asuntos Internos para interponer una queja en contra de los policías.

Explicó que en días pasados su cónyuge acudió a su domicilio, acompañado de los dos policías, para hablar con ella y sus hijos, como lo indicaba una orden judicial. Sin embargo, ella se negó porque tenía un conflicto legal con su esposo, quien -aseguró- es muy agresivo y siempre está armado.

Desde la ventana, la señora grabó con su teléfono celular el diálogo que tuvo su esposo con los agentes. Captó el momento en que su cónyuge amedrentó y amagó con su pistola a uno de los oficiales, pero ambos lo dejaron retirarse del lugar.

“En las indagatorias realizadas por la Dirección General de Asuntos Internos, se recabó la comparecencia de los policías involucrados, los que refirieron que el individuo se identificó como oficial mayor del Ejército Mexicano, con permiso para portar arma, y él les pidió el apoyo para entregar el supuesto citatorio a su esposa, por lo que le brindaron la atención marcando el número celular que se encontraba en ese documento”, indicó la SSP en un comunicado.

Debido a que la señora se negó a recibir el citatorio, el sujeto se puso agresivo y sacó su arma. Los policías lo tranquilizaron, pero no lo arrestaron porque pertenece, según él, al Ejército Mexicano.

Por estos hechos, los dos policías fueron sancionados. También se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia Militar para que se actúe en contra del agresor.

La corporación policiaca, a cargo de Hiram Almeida, aseveró que por ningún motivo permitirá acciones de este tipo y advirtió que se actuará con toda firmeza hasta llegar a las últimas consecuencias.