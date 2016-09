La SEP pide a autoridades locales ser estrictos al sancionar a maestros

Aurelio Nuño asegura que serán muy estrictos para que los procesos se realicen de forma clara

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) pedirá a las autoridades educativas locales que se pongan “más estrictas” al momento de recabar la información e iniciar los procedimientos de cese a los profesores que se ausentaron de clases durante cuatro días en un mes. El titular de la dependencia Aurelio Nuño Mayer dijo que no deben existir “excusas” para dejar a los niños sin clases.

Hasta el momento, se han iniciado alrededor de mil 800 procedimientos de notificación que preceden al cese en contra de mil 200 profesores de Oaxaca, 500 maestros de Chiapas, 80 profesores en Michoacán, y una cantidad similar de Guerrero; mientras que los descuentos se han venido aplicando

en las dos últimas quincenas.

Después de que se les entregó su notificación, los profesores tienen diez días hábiles para hacer una réplica, tras lo cual la autoridad educativa debe decidir y dar un fallo; en caso de que este fallo sea negativo al profesor, éste es dado de baja y sustituido. Nuño Mayer señaló que en muchos casos, la justificación fue que las escuelas se mantenían cerradas a la fuerza.

“Los ceses que se dieron con respecto al paro que inició en mayo, han seguido la ruta legal que se debe seguir. En muchos casos, a las autoridades locales -que son las que dan este seguimiento- ha habido justificación. Se ha documentado que las escuelas fueron cerradas a la fuerza y muchos de los maestros que acumularon más de tres faltas fue de manera involuntaria. De esa manera, las autoridades locales han encontrado justificación a muchas faltas”, dijo.

Ante ello, en esta ocasión (para quienes faltaron a clases a partir del inicio del ciclo escolar el 22 de agosto) “y aprendiendo de la experiencia anterior”, la SEP pidió a las autoridades educativas locales que fueran más precisas en la manera en que reportaron a quienes faltaron más de tres días en un mes.

“Con mucha mayor precisión sí se ha buscado más allá de si estuviera cerrada o no la escuela, que el maestro haya tenido realmente todos los medios para dar la clase y que no haya mayores excusas de por qué no se asistió”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

“Vamos a ser muy estrictos con las autoridades estatales para que el proceso de los descuentos y de quienes tienen un escenario de cese, se lleve a cabo de manera muy justificada para que quede claro que sí hay consecuencias cuando se deja a los niños sin clases”.